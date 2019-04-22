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Başkan Gürün makamı miniklere devretti

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesi makamını miniklere devretti.


Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlık makamını Özel Muğla Anaokulu öğrencileri Deniz Bora Ersöz ile Çekicioğlu, Koca Mustafa Efendi İlkokulu 4'üncü sınıf öğrencileri Beril Bilgiç ile Arda Özcan öğretmenleri ile birlikte ziyaret etti. Ziyarette makama temsili olarak anaokulu öğrencisi Deniz Bora Ersöz ile Koca Mustafa Efendi İlkokulu 4'üncü sınıf öğrencisi Beril Bilgiç oturdu. Makama oturan öğrenciler Muğla ile ilgili yapmak istediklerini büyükşehir personeline aktardılar. Büyükşehir makamını ziyaret eden öğrencilere Başkan Osman Gürün tarafından Atatürk Portresi ve çeşitli hediyeler verilmesinin ardından program, fotoğraf çekimi ile sona erdi.

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