Başkan Gürün, “Mali yapımızı doğru yönetmeye devam edeceğiz”

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından her ilçede düzenlenecek olan ‘Muhtar Bilgilendirme Toplantısı' Bodrum ve Fethiye'den sonra Menteşe'de yapıldı. Toplantının ev sahipliğini yapan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün'ün yanı sıra Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, Muhtarlar Federasyonu Başkanı Hayrettin Akay ve Menteşe'de görev yapan muhtarlar katıldı.

Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezinde yapılan toplantıda konuşan Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, Büyükşehir Belediyesi ile 8 yıldır uyum içinde çalıştıklarını söylerken, “Bizlere belediye olarak 24 saat ulaşabilirsiniz. Biz sizlere hizmet için buradayız ve elimizden gelen tüm çalışmaları yapıyoruz. Bunu köydeki teyzemizden merkezde yaşayan çocuğumuz bile fark ediyor” dedi.

Başkan Gürün'den ‘Güven' vurgusu

Toplantıda konuşan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, samimi ve güven duygusunun çok önemli olduğunu belirtirken, “Bütün Mahallelerimize ayrım yapmadan ihtiyaçları doğrultusunda hizmet etmeye çalışıyoruz. Bana güvenin ben sizin güveninizi kıracak bir şey yapmam size yalan yanlış hiçbir şey söylemem aynı şeyi karşımdakinden de beklerim” dedi.

Gürün, “Verdiğimiz vergiye oranla Muğla'ya yapılan yatırım çok yetersiz”

Bu güne kadar Muğla 3 Milyar 45 Milyon TL yatırım yaparak en fazla yatırım yapan kurum olduklarını vurgulan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, “İl genelinde 1 milyar 702 milyon TL değerinde yatırım devam ediyor. Menteşe İlçemize bu güne kadar 545 Milyon 258 Bin TL yatırım yaptık. Hükümet 3 yılda ilimizden 12 Milyar 787 Milyon TL vergi topladı. Ancak 853 milyon 846 bin TL yatırım aldık. Verilen vergiye oranla alınan yatırım sadece yüzde 6,47. Bunun artması gerektiği çok net olarak ortada. Ayrıca Muğla'nın yüzde 60'ında maden arama ruhsatı var. Bu aramalarda maden bulunursa izin alma süreci olmadan kazmaya başlıyorlar. Acilen şehrimizin doğasının ve yeraltı su kaynaklarının korunması açısından bu kanunun değişmesi gerekiyor” dedi.