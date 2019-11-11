Başkan Gürün Menteşe'nin yol çalışmalarını inceledi

Osman Gürün Menteşe İlçesinde devam eden yol çalışmalarını inceledi. Başkan Gürün, Cumartesi ve Pazar günü Kentsel Tasarım Projesi 2. Etap çalışmaları kapsamında devam eden yol çalışmalarını inceledi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi yatırımcı kurumlarla birlikte İl merkezinde başlattığı Menteşe Kentsel Tasarım Yolu 2.etap cadde, yol, kavşak düzenlemesi ve alt yapı çalışmalarının büyük çoğunluğu tamamlandı. Menteşe İlçesi Rıfat Ayaydın, Hasan Ercan, Hasan Ali Yücel ve Tayyare

Kavşağı'nda 15 Milyon 627 Bin TL yatırımla yapımına başlanan Kentsel Tasarım Yolu 2.etap cadde, kavşak, yol, kaldırım, alt yapı çalışmalarının yüzde 90'ı tamamlandı. 1. Etap Tayyare kavşağının bulunduğu bölgede yağmursuyu alt yapı çalışmaları da büyük oranında tamamlanırken üstyapı çalışmaları devam ediyor. Zübeyde Hanım Caddesi, Hasan Ercan Caddesi ve Hasan Ali Yücel Caddesinin kesişim noktasında (Üntaş-Migros) menfez çalışması tamamlandı ve asfaltlama çalışması yapıldı.