Başkan Gürün: “Menteşe'ye 280 milyon yatırım yaptık”

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ile İYİ Parti'nin ortak Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Dr. Osman Gürün, Menteşe ilçesine bağlı Yaraş ve Özlüce Mahallelerine ziyaretlerde bulundu.

Dr. Osman Gürün'e CHP Muğla İl Başkanı Adem Zeybekoğlu, CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin, Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, CHP Menteşe İlçe Başkanı Mustafa Aytaç Kavak, CHP Kadın Kolları ve Gençlik Kolları Yönetimi ile partililer eşlik etti.

Yaraşlı kadınlar, “Muğla'da kadına manevi bir yatırım var”

Menteşe ilçesindeki seçim ziyaretlerine Yaraş ilçesinde devam eden Başkan Dr. Osman Gürün'ü Yaraş'lı kadınlar çiçekler ile karşıladı. Muğla'da kadına çok değer verildiğini ifade eden Yaraşlı kadınlar, “Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Osman Gürün tarafından kadınlara çok değer veriliyor. Açılan kurslar ve yapılan projeler ile kadınlara para kazanma imkanı veriliyor. Kadınlar burada ayrı bir güven teşkil ediyor. Çünkü arkamızda Büyükşehir Belediyemiz ve Başkanımız Dr. Osman Gürün var” dediler.

Özlüce'de vatandaşlar kahvehaneye sığmadı

Özlüce Mahallesinde düzenlenen toplantıda 2014-2019 yılları arasında yapılan hizmetleri ve 2019-2024 yılları arasında planlanan projeleri anlatan Dr. Osman Gürün'e ilgi büyüktü. Özlüce Mahallesi sakinleri toplantı için organize edilen kahveye sığmazken, soğuk havaya rağmen pencere kenarlarında Başkan Gürün'ün hizmetlerini ve projelerini dilediler.

Gürün, “Yaptığımız yatırımlar ile Muğla çekim merkezi haline geldi”

Yaraş ve Özlüce Mahallelerinde vatandaşlar ile bir araya gelen Dr. Osman Gürün, seçmenler ile düşüncelerini ve görüşlerini paylaştı. Başkan Gürün, “Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak Menteşe ilçemize 280 Milyon TL'lik yatırım yaptık ve yapmaya da devam ediyoruz. Yaptığımız bu yatırımlar sizlerin ve çocuklarınızın sosyal yaşamına etki edecek olan yatırımlardır. Bu yatırımlarımızın bir kısmı bitti, bir kısmı bitmek üzere. Muğla'mız önemli bir değişim geçiyor. Daha önceleri yatırım için Muğla ilini tercih etmeyenler artık yatırım için Muğla'ya gelmeye ve çeşitli kollarda yatırım yapmaya başladılar. Bizler hizmet ederken hiçbir ayrım yapmamaya çalışıyoruz. Biz vatandaşlarımızın hangi partiye oy attığını gözetmeksizin 5 yıl boyunca hizmet ettik. Ayrıştırıcı ve ötekileştirici olmadık. Kucağımızı herkese açtık. Biz her siyasi görüşten vatandaşımızın oyuna talibiz. Aldığımız oyların da karşılığını vermeye hazırız” diyerek sözlerini tamamladı.