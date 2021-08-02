Başkan Gürün, Muğla yangınlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu

Osman Gürün, Muğla'da meydana gelen orman yangınlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Gürün, sergilenen dayanışma için herkese teşekkür ederken, tüm güç ve dikkatlerini yangınları söndürmeye verdiklerini ancak yangınlar söndükten sonra buradaki alevlerin neden bu kadar yayıldığı kimlerin ne gibi zaaflarının olduğunu belirlemek gerektiğini söyledi.

Osman Gürün, Milas ve Bodrum İlçelerinde meydana gelen yangınları incelemek için bu bölgelere gitti. İncelemelere CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras katıldı.

Ahmet Aras, “Hava desteği şart”

Heyet, incelmelerin ardından açıklamalarda bulunurken, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras Bodrum'da ki yangınların yerden müdahale ile söndürülemeyeceğini ve etkili bir hava desteğine ihtiyaç olduğunu söyledi. Aras, “Yangın şuan Kissebükü bölgesinden Çiftlik bölgesine doğru yayılıyor. Aynı şekilde de Yeniköy ve Armutçuk mahallelerinde yangın yayılıyor. Buralarda hava desteğine ihtiyacımız var. Hava desteği sağlanacağı söylendi ancak bunları göremedik acilen bu desteğin gelmesi gerekir. Aksi takdirde yangının kontrol altına alınması mümkün olmayabilir” dedi.

Osman Gürün, “Yerden müdahalelerde ekipman ve personel eksiği bulunmuyor”

Bodrum ve Milas yangınları incelemesinin ardından konuşan Osman Gürün, diğer belediyelerden birçok destek sağlandığını uzak yakında demeden sağlanan bu desteklerin kendilerini yalnız hissettirmediğini söyledi. Gürün, “İzmir, İstanbul, Ankara, Aydın gibi tam 28 belediye bize yangınla ilgili katkı yapıyor. Bu büyük bir dayanışma örneği. Uzak yakın demeden buraya araç gereç ve personel takviyesinde bulunuyorlar. Onlara huzurlarınızda tekrar tekrar teşekkür ederim. Yangınlara yönelik yerden müdahaleler için herhangi bir araç gereç eksiğimiz bulunmuyor. Muğla'da tüm belediyelerimiz yangına müdahale için katkıda bulunmaktadır. Yangınlara müdahale için ekiplerimizin yanı sıra vatandaşlarımız çok büyük bir özveri gösteriyorlar. Vatandaşlarımıza çok teşekkür ederim. Bu dayanışma geleceğe daha umutla bakmamız sağlıyor” dedi.

Gürün, “Yangının yerleşim yerlerine ulaşmasını önlemeye çalışıyoruz”

Muğla'da başlayan yangınların devam ettiğini belirten Osman Gürün, “Muğla yanmaya devam ediyor. Köyceğiz'de Ağla Yaylası dediğimiz yüksek kesimlerde hem kara, hem de kızılçam ormanları yanmaya devam ediyor. Maalesef Marmaris yanmaya devam ediyor. Orada da durum bildiğiniz gibi çok kötü. Bodrum'da yine aynı şekilde. Bir türlü önüne geçilemeyen alevlere karşı, yangının yerleşim birimlerine intikalini önlemeye çalışıyoruz” dedi.

Başkan Gürün, “Öncelikle yangınları söndürüp daha sonra buradaki zaafları ortaya koyacağız”

Yangının tespitini erken yapıp, erken ve etkin şekilde müdahale edilmesi gerektiğini altını çizen Başkan Gürün, tüm dikkatlerini yangını söndürmeye verdiklerini ancak söndükten sonra gereken önlemlerin alınıp alınmadığının incelenmesi gerektiğini vurguladı. Gürün, “Şu anda ormanlar yanıyor bizim de bütün gayretimiz alevlerin yerleşim birimlerine inmesini önlemek, can ve mal kaybını önüne geçmek. Yangınların ardından bu olayı çok dikkatli incelememiz gerekiyor. Neden böyle oldu, gereken müdahaleler yapıldı mı ve önlemler alındı mı tüm bunları incelemeliyiz. Ancak şimdi değil. Şimdi tüm dikkatimizi ve gücümüzü, yangını bir an önce söndürmek için kullanıyoruz. Bunu yaptıktan sonra buradaki zaafları belirlemek ve nasıl giderileceğini tespit etmek gerekiyor. Hepimize tekrar geçmiş olsun” dedi.