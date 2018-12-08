Başkan Gürün: "Muğla'yı 34,5 yaptırmayacağız"

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından iki gün sürecek 'Doğa Hakları Çalıştayı' Menteşe'de Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi'nde başladı. Çalıştaya Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcıları Orhan Sarıbal ve Gülizar Biçer Karaca, CHP milletvekilleri, ilçe belediye başkanları ve vatandaşlar katıldı.

Gürün, bürokratik engelleri anlattı

'Yaşam Alanları İçin Adalet' sloganı ile yapılan çalıştayda konuşma yapan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Muğla'da çevre ile ilgili yaptıkları çalışmalar sırasında karşılaştıkları bürokratik engellerden bahsetti. Gürün, "Bodrum'da yapacağımız katı atık depolama tesisi için izinlerimizi aldık, belgelerimizi tamamladık. Herşey hazırken sit derecesini değiştirerek bize engel oldular. Datça'da yapacağımız hafriyat alanı için bize yine yer verilmedi. Kıyı temizliği için 500 metrekare yer istedik. 3,5 yıldır bekliyoruz. Vahşi sulamayı bırakıp damlama yöntemine geçilsin istedik. İsraf var dedik. Kooparatifleri lağvettiler. Bozulmamış, kendi tohumumuzu üretmek istedik. Bunu da yasakladılar. Meraları ıslah ettik. Bir kanun da o konuda çıktı. Bu çalışmalarımız engellendi" dedi.

"Muğla'nın talan edilmesini önlememiz gerekiyor"

"Betonlarla çevrilmiş İstanbul'u bitirenlerin yeni alanlar keşfetmek, istila etmek için Muğla'ya doğru hareket ettiğini görüyoruz" diyen Başkan Gürün, "Muğla'nın 34,5 olmasına izin vermeyeceğiz. O toprakları binalar yapmak, tesisler yapmak için topraklarımızı gerçekten ortadan kaldırmaya çalışıyorlar. Sadece topraklarımızı değil, denizlerimizi kıyılarımızı yaşanmaz hale getirmeye çalışıyorlar. İnsan dışarıdan baktığı zaman gerçekten çok ürküyor. Bir takım kanun ve yönetmeliklerle buna imkan veriliyor. Fakat bilmedikleri birşey var. Muğla'nın en büyük zenginliği Muğlalılar. Muğlalı değerlerine sahip çıkmaya alışmış, korumacılığı özümsemiş durumda. Ben bu süreçte kendi halkıma seslenmek istiyorum. Muğlalılar, bizim birbirimizi eleştirmek yerine, hep birlikte ana hedefimize yönelmemiz gerekiyor. Muğla'nın talan edilmesini önlememiz gerekiyor" diye konuştu.

Programda konuşma yapan CHP Genel Başkan Yardımcıları, çalıştayın Muğla'da yapılmasının nedeninin bu mücadele olduğunu belirtti.