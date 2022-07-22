Başkan Gürün, personel ile bir araya geldi

Osman Gürün, belediye bünyesinde farklı birimlerde görev yapan personel ile bir araya geliyor. Son olarak Yeşil Alanlar personeliyle bir araya gelen Başkan Gürün, personel ile iş yerlerinde yaptıkları işler, yapılan ve yapılması planlanan yatırımlar ile ilgili görüş alışverişinde bulundu.

Muğla Büyükşehir Belediyesinde görev yapan çalışanların görüşlerinin kendilerine yol gösterdiğini belirten Başkan Gürün, “Yaşadığımız şehir kimilerinin tatil hayallerini süsleyen kimilerinin de tayinlerinde ilk sıraya yazdığı mükemmel bir şehir ve hepimiz bu şehir için çalışıyoruz. İşimiz, gücümüz sevgiyle, hoşgörüyle güler yüzle hizmet. Şehrimizde yaptığımız her yatırımın çevre düzenlemesini sizler gerçekleştiriyorsunuz. Kentimizin daha yeşil, daha güzel olması için büyük çaba içerisindesiniz. Muğla'mıza gelen misafirlerimiz ilk olarak sizlerin gerçekleştirdiği çevre ve peyzaj çalışmalarıyla karşılaşıyor. Hepiniz bu büyük ailenin değerli fertlerisiniz. Bugüne kadar ve bundan sonra vereceğiniz emekler için teşekkür ediyorum” dedi.