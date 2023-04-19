Başkan Gürün Ramazan Bayramı'nı kutladı

Osman Gürün bayramların herkesi bir araya getirmesi, birlik ve beraberliğe vesile olması açısından çok önemli olduğunu söyledi.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün; ‘'Bayramlarımız gönüllerin bir olduğu, yardımlaşma, dayanışma ve kardeşliğin en samimi şekilde ortaya çıktığı günlerdir. Bu özel günlerde daha yoğun olarak yaşadığımız sevgi ve hoşgörünün ülkemiz ve dünyada daim olmasını temenni ediyorum. Yaşadığımız deprem felaketi ve tüm zorlukları millet olarak omuz omuza, birlik ve beraberlik ruhuyla aşacağımıza yürekten inanıyorum. Ülkemizde ve tüm dünyada barışın egemen olduğu, geleceğe umutla ve birlikte bakabildiğimiz, sevginin ve hoşgörünün bütün gönüllere hakim olduğu, tüm farklılıklarımıza rağmen herkesin kucaklaşabildiği güzel günler diliyor, bütün vatandaşlarımızın Ramazan Bayramı'nı kutluyorum‘' dedi.