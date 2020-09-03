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Başkan Gürün sağlık durumu ile ilgili açıklama yaptı

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde cerrahi operasyon geçiren Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün sağlık durumuna yönelik açıklama yaptı.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde cerrahi operasyon geçiren Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün sağlık durumuna yönelik açıklama yaptı.


Başkan Gürün, "Toplantının amacı benim bir tetkikle ilgili hastanede olmamla ilgili çok ucu açık yorumların yapılmış olması. Öyle bir şey oldu ki herkesten merak ve endişeyle telefonlar aldım. Hayati tehlike arz eden bir şeymiş gibi ortaya konulması sevenlerimizi oldukça üzüyor. Bizzat sesimi duysunlar, iyi olduğumu anlasınlar diye her telefona cevap verdim. Ciddi bir rahatsızlığım olduğu zaman belli mevkilerde bulunan her kamu görevlisi gibi sağlık durumumla ilgili kamuoyuna bilgi verilir. Ben hastaneye gidiyorum, röntgen çektiriyorum, göz muayenesi oluyorum. Diş hekimine gidiyorum. Bunların hepsi rutin işler" dedi.


Gürün, "Bir de üzüldüğüm konu şu, biz sağlıkla ilgili konuda kişinin bilgisi olmadan, doğru da olsa paylaşım yapmayız. Biz hekimler kim isterse istesin çok özel ve hukuki bir durum söz konusu olmadıktan sonra hastayla ilgili herhangi bir ikinci şahsa birinci derece yakını olmasına rağmen tam olarak bilgi vermeyiz. Çünkü o tamamen kişiye ait bir şeydir. Kişi müsade ederse ancak olur veya kişi kendisi verir. Bilgi aktarılmaz. Bu tıp ve hukukta böyledir" diye konuştu.

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