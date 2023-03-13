Başkan Gürün Sağlık Emekçilerinin Günü'nü kutladı

Osman Gürün, tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı.

Tıp ve sağlık alanında ülkemizde Cumhuriyet döneminden sonra insana ve insan sağlığına daha fazla önem verildiğini söyleyen Osman Gürün, Atatürk'ün ‘Beni Türk Hekimlerine emanet ediniz' ifadesi ile Türk doktorlarına güvenin ifadesi olduğunu söyledi. Dünyayı saran pandemi sürecinde fedakârca ve özveriyle çalışarak boşa çıkarmamışlardır.

Salgında kaybedilen tüm sağlık çalışanlarını saygı ve minnetle andığını belirten Osman Gürün; “Sağlık çalışanlarının malzemesi insan ve insan sağlığıdır. Tıp eğitimi alarak yıllarca doğduğu şehirde vatandaşlarına hizmet etmiş, yaralara merhem olmaya, insan sağlığı için bir şeyler yapmaya çalışmış biri olarak bu mesleği seçmekten dolayı gurur duyuyorum. Sağlığımızı emanet ettiğimiz sağlık çalışanlarımızın kıymetini bilmeli, onlara hak ettikleri değeri ve haklarını vermeliyiz. Sağlık emekçilerimizin çalışma şartlarının iyileştirmelisi ve gelişmiş toplumlarda olduğu gibi sağlık alanında bilimsel gelişmelere büyük önem verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bizlerin sağlığı için sevdiklerinden ayrı kalan, gecesini gündüzüne katan tüm sağlık emekçilerimizin, meslektaşlarımın 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutluyorum. İyi ki varsınız. Size minnettarız” dedi.