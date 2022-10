Başkan Gürün, “Sokak hayvanları için vatandaşlara da görev düşüyor”

Osman Gürün, sokak hayvanları için çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Başkan Gürün, “Sokak hayvanlarımızın yaşam kalitesini arttırmak için çalışıyoruz”

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, sokak hayvanlarının yaşam koşullarının iyileştirilmesi ve can dostların hoşgörü kenti olan Muğla'da huzur içinde yaşayabilmeleri için herkese görevler düştüğünü söyledi. Başkan Gürün, “Özellikle hayvan ve hayvan sevgisi çocuk yaşlardan itibaren herkese aşılanmalıdır. Sevgiyi her şeyin temeline koyarsak, o işi en iyi şekilde başarabileceğimizden şüphem yok. Günümüze baktığımızda hayvanların yaşadığı olumsuz koşullar ve yaşadıkları şiddet her geçen gün daha da artıyor. Biz bunun önüne geçebilmek adına Türkiye'nin en modern en büyük barınaklarından birini hizmete aldık. Burada can dostlarımızı tedavi ediyor, beslenmelerini sağlıyor, doğal yaşam alanlarıyla onları kendi yaşam alanlarında gibi hissetmelerini sağlıyoruz. Ayrıca mama üretim tesisi kurduk. Burada ürettiğimiz mamaları can dostlarımıza yaz kış demeden dağıtıyoruz. Hayvanlarımız için sokaklara kulübeler yerleştirdik. Burada barınmalarını sağlamaya çalışıyoruz. Ancak bizim tek başımıza yapmış olduğumuz çalışmalar bir noktaya kadar yeterli olabiliyor. Burada vatandaşlara önemli bir görev düşmektedir. Çünkü hayvan sahibi olan insanlar bir süre sonra bu hayvanları sokağa bırakmakta, bu da hem hayvanların sokağa alışma sürecinde yaşamlarını yitirmelerine hem de kontrolsüz üreme ile yaşam kalitelerinin daha da düşmesine neden olmaktadır. Bunun önüne geçilmesi için mevzuattan doğan karmaşıklık önlenmeli, sistematik bir çalışma yapılarak hayvanlara çip takılmalıdır. Bu şekilde onların takibi sağlanmalı hayvanların sokağa terk edilmesinin önüne geçilmelidir. Ayrıca bu çip ile hayvanlarımızın sağlık durumu hakkında kontroller yapılmalı, eksik aşılarının devlet desteği ile tamamlanması sağlanarak hastalık kaynaklı ölümlerinin önüne geçilmelidir” dedi.