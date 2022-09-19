Başkan Gürün, törene dedesinin İstiklal Madalyası ile katıldı

Osman Gürün, 19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törene baba tarafından dedesine ait İstiklal Madalyası'nı yakasına takarak katıldı.

19 Eylül Gaziler Günü, ülke genelinde olduğu gibi Muğla'da da bir dizi etkinlikle kutlandı. Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törene protokol üyeleri, gaziler ve vatandaşlar katıldı. Atatürk abidesine Valilik, Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Türkiye Harp Malulü Gaziler Derneği, Şehit Dul ve Yetimler Derneği Muğla Temsilciliği çelenkleri sunulurken, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Kıbrıs Gazisi Süleyman Taşkesen'in günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından tören, Emirbeyazıt İlkokulu'ndan Elif Yıldız ile Dumlupınar İlkokulu'ndan Mehmet Kaplan'ın okuduğu şiirle sona erdi.

Dedesinin madalyasını göğsüne taktı

Törene katılan Osman Gürün'ün göğsündeki madalya ise dikkat çekti. Tören öncesi gazilerle selamlaşan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Gürün'ün göğsünde gururla taşıdığı madalyanın, İstiklal Savaşı Gazisi, baba tarafından dedesinin madalyası olduğu öğrenildi.