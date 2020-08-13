Başkan Gürün Ula'daki yatırımları inceledi

Muğla'nın Ula ilçesinde devam eden Muğla Büyükşehir Belediyesi ve yatırımcı kuruluşlar Ula kent merkezi alt yapı ve yol çalışmalarını yerinde inceleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün çalışmalar hakkında ekiplerden bilgi aldı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin 23 Milyon 500 Bin TL, yatırımcı kuruluşların yaklaşık 10 Milyon yatırım yaptığı çalışmalarla Ula ilçesinin girişinden başlayarak ilçe merkezi ve meslek yüksekokuluna kadar olan yollar, içme ve yağmur suyu hatları, elektrik hatları, doğalgaz, internet gibi birçok çalışma aynı anda bitirilmiş olacak. Aralık 2019'da başlayan çalışmalarda ilçe girişindeki çalışmalar tamamladı. ADM Elektrik'in Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'ndaki elektrik hatlarını yer altına alma çalışmaları devam ediyor. Yeni imar planına göre elektrik direklerinin yol içinde kalması nedeni ile yolda devam eden asfalt çalışmaları tek yönlü olarak devam ediyor ve çalışmalar elektrik sisteminin yer altına alınmasının hemen ardından tamamlanacak.

Muğla Büyükşehir Belediyesi çalışmaların hızla ilerlemesi için kurumlarla temaslarını sürdürürken Ula girişinde 2.2 km bitümlü sıcak asfalt imalatını tamamladı. Ula Kent Merkezi yol ve alt yapı çalışmasında toplamda 2.5 km çift gidiş-geliş bölünmüş yolda 3 kat sıcak asfalt yapılacak. Şehir merkezi 1.9 km granit küptaş, 1.1 km Meslek Yüksekokulu yolu 2 kat sıcak asfalt yapılacak. Projede bulunan 3 adet köprü niteliğinde menfez imalatı tamamlandı. 4.5 km yağmur ve içme suyunun da yapılacağı çalışmaların yüzde 60'ı bitirildi.

Başkan Gürün; “Alt ve üst yapıları ile Ula örnek bir merkez olacak”

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün Muğla'nın güzel ilçesi Ula'nın alt ve üst yapıları ile örnek bir merkez olması için çalıştıklarını söyledi ve yatırımcı kuruluşların bir araya gelerek aynı anda yatırım yapmasının büyük bir kazanç olduğunu belirtti.

Başkan Gürün; “Muğlamızın birbirinden değerli ilçelerinde alt ve üst yapı çalışmalarımız ara vermeden devam ediyor. Güzel ilçemiz Ula'da uzun yıllardır beklenen alt yapı kanalizasyon çalışmasını tamamladık ve Kent Merkezi'ne yakışan çalışmayı yatırımcı kuruluşlarımızla birlikte başlattık. Tüm kurumların birlikte uyum içinde çalışması alt yapıları, doğalgazı, elektriği, interneti gibi farklı hizmetlerin de aynı anda ilçeye kazandırılması demek. Aynı yerlerin tekrar kazılmasının önüne geçen bu sistemin işlemesi için çalışıyoruz. Yaklaşık 33 Milyonluk yatırımla Ula'mıza yakışan bir kent merkezini hemşerilerimize sunacağız. Büyükşehir ekiplerimiz var güçleri ile vatandaşları mağdur etmeden çalışmaları tamamlamak için uğraşıyor. Asfaltlama çalışmalarımız elektrik hatlarının yeraltına alınmasının hemen ardından kaldığı yerden devam edecek. 2.2 km sıcak asfalt çalışmasının ilk dökümünü tamamladık. Yatırımcı kuruluşlarımızla sürekli görüşerek çalışmaların hızlı ilerlemesini, vatandaşlarımızın mağdur edilmemesini sağlamaya çalışıyoruz. Çalışmalar tamamlandığında güzel ilçemiz Ula alt ve üst yapıları ile örnek bir merkez olacak. Muğlalı hemşehrilerimiz, ailemizin her ferdi hizmetin en iyisini hak ediyor” dedi.