Başkan Gürün; “Yenilenebilir enerjiye yatırımımız devam edecek”

‘Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı'nın 4. Belediyeler Buluşmasında konuşan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, Muğla olarak yenilenebilir enerji kaynaklarından enerji ürettiklerini ve bu yatırımlara devam edeceklerini açıkladı.

Başkan Gürün, “Yenilenebilir enerjiye yatırım yapmaya devam edeceğiz”

Yenilenebilir enerji kaynaklarının verimli kullanılması açısından yatırımlarını sürdürdüklerini vurgulayan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, “Çevrenin korunması için 7 çöp depone alanı ile hizmet vermeye devam ediyoruz. Bunun 5'inde ayrıştırma yapıyoruz ve metan gazından elektrik üretiyoruz. Çöp depolama alanlarımız enerji üretimine göre düzenlenmiş ve elektrik üretimine devam ediyor. Ayrıca güneş enerjisine de yatırım yapmaya çalışıyoruz. 2013 yılında Muğla Belediyesi döneminde TEDAŞ'tan ilk ruhsatı alan, kurduğumuz güneş tarlasından Türkiye'de ilk ruhsatlı yer uygulamasını başlatan belediye olduk. Şu anda mümkün olan tüm projelerde elektrik üretimine devam ediyoruz. Bodrum ve Muğla Otogarları ile Bodrum'daki hizmet binamızın çatısında, mezbaha tesisimizde, geçici hayvan bakımevimizde kurduğumuz sistemle elektrik üretiyoruz. Ayrıca şu anda 40 dönümlük bir alanda güneş enerjisi üretimi için projemiz hazır. Buradan önemli bir kazanç elde edip su idaremizin elektriğini karşılayacağız. Ayrıca Marmaris Atatürk barajı üzerine kurmak istediğimiz sistem ile buradan hem elektrik üreteceğiz hem de suyun buharlaşmasını azaltacağız” dedi.

Son yangınlardan sonra Muğla'nın orman varlığının yüzde 68'den yüzde 60'a düştüğünü açıklayan Başkan Gürün, “Şehrimizin bütün kıyıları bakanlık tarafından planlıyor. Biz Büyükşehir Belediyesi olarak zararlı olacağını düşündüğümüz konularda hukuki yollara başvuruyoruz. Bu yeterli mi, tabi ki değil. Muhakkak süreçte yerel yönetimlere yetki ve kaynak aktarılmalı. Ama denetimi çok iyi yapılmalı. Yanan ormanlarımız ciğerlerimizi de yaktı. Yüzde 68 olan orman varlığımız yüzde 60'a düştü. Muğla'nın orman alanlarının yüzde 60'ında maden arama ruhsatı var. Ama ormanların yüzde 60'ına maden arama ruhsatı verilmiş, yerel yönetimlerin bununla ilgili hiçbir yetkisi yok” dedi.