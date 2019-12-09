İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Başkan Gürün'den 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü Mesajı

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr.

Osman Gürün, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.


Osman Gürün Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün “Yurtta Barış Dünya'da Barış” sözünün temel alarak herkesin eşit haklara sahip olmasını, insanların fikirleri, görüşleri nedeni ile ötekileştirilmeden, huzurla yaşamlarını sürdürmelerinin sağlanması gerektiğini belirtti.


Osman Gürün; “Dünya'nın farklı coğrafyalarında yaşayan insanlar 1948 yılında Paris'te aynı masa etrafında toplanarak İnsan Hakları Evrensel bildirisine imza atmıştır. Farklı dilleri konuşan, farklı kıtalarda yaşayan insanların bu bildiriye imza atmalarının sebebi dilleri, inançları, coğrafyaları farklı olsa da yaşanan savaşların, çekilen acıların ortak olmasıdır. Dünyada ve ülkemizde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de dediği gibi “Yurtta Barış Dünya'da Barış” sözünü temel almalı, insan haklarının, temel hak ve özgürlüklerin korunmasını, herkesin eşit haklara sahip olmasını sağlamalıyız. Ülkemizde ne yazık ki son yıllarda insanların doğuştan sahip olduğu temel hak ve özgürlükler, düşünce ve ifade özgürlüğü, hukukun üstünlüğü konularında sıkıntılar yaşanmakta, vatandaşlarımız görüşleri, inançları, duruşları nedeniyle ötekileştirilmekte, tutuklanmaktadır. Dünya İnsan Hakları Günü'nde bütün insanların temel hak ve özgürlüklerine saygı duyulduğu, hiç kimsenin ötekileştirilmediği, hukukun üstün kılındığı, düşünce ve ifade özgürlüğünün var olduğu, sevginin, güler yüzün eksik olmadığı, kalıcı barışların sağlandığı bir dünya diliyorum” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.