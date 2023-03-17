Başkan Gürün'den 18 Mart mesajı

Osman Gürün, Çanakkale Destanı'nın Türkiye Cumhuriyeti'nin önsözü olarak Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve binlerce vatan evladının tarihe altın harflerle kaydettiği kutlu zaferin adı olduğunu belirtti. Osman Gürün; “Çanakkale'nin her karış toprağında, Anafartalar'da, Conkbayırı'nda, Gelibolu'da Atatürk'ün ileri görüşlülüğü, Türk Milleti'nin cesaretini görürüz. Çanakkale Zaferi, Türk Ulus'unun birlik ve beraberlik halinde olduğunda üstesinden gelemeyeceği zorluk olmadığını ve bağımsızlığa olan sarsılmaz inancını tüm dünyaya göstermiştir. Türk Milleti doğusundan batısına Yurtta Barış, Dünya'da Barış diyen, ileri görüşlü, askeri deha Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde tek yürek olmuş Çanakkale'de, Anafartalar'da, Conkbayırı'nda, Arıburnu'nda tarih yazmıştır. Kurtuluş Savaşı'nın önsözü olan Çanakkale Zaferi ile Türk Milleti Anadolu topraklarını tekrar Türk yurdu yapmıştır. Asker sayıları ve mühimmat olarak daha güçlü olan işgal kuvvetlerini, Çanakkale Boğazı'nda durduran, Çanakkale'nin denizden ve karadan geçilemeyeceğini tüm dünyaya gösteren Türk Milleti, 7'den 70'e göstermiş olduğu direniş ve birliktelikle bağımsızlıkları için mücadele eden diğer milletlere de örnek olmuştur. Bugün çocuklarımıza, gençlerimize en umutsuz durumlarda bile atalarımızın birlik ve beraberlik içerisinde neleri başarabildiklerini, Çanakkale ruhunu iyi anlatmalı ve öğretmeliyiz. “Milletimizin bağımsızlık sevdasının en büyük sembollerinden biri olan Çanakkale Zaferi'mizin 108. yılını kutluyorum. Çanakkale'yi geçilmez yapan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi, cepheye silah taşıyan 7 den 70'e tüm yurttaşlarımızı saygı, rahmet ve minnetle anıyorum'' dedi.