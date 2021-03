Başkan Gürün'den 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı

Osman Gürün her şeyi borçlu oldukları emekçi kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

“Dünya'yı daha yaşanır bir yer yapan kadınlarımıza çok şey borçluyuz”

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün; “Türk tarihine bakıldığında Türk kadını daima baş üstünde tutulmuş, kadına her zaman değer verilmiştir. Özellikle Atatürk devrimleri ve ilkeleri ile aydınlanan Türkiye Cumhuriyeti'nde birçok Avrupa ülkesinden önce kadınlara demokratik hakları verilmiş, kadınlar sosyal hayatta hak ettikleri yerlerini almıştır. Nene Hatun'dan, Kara Fatma'ya ve Halide Edip'e cesaretleri, yürekleri, fedakarlıkları ile tarih yazan kadınlarımızı Bahriye Üçok'lar, Türkan Saylan'lar izlemiş ve ülkemiz her alanda kadınlarımızın omuzlarında yükselmiştir. Kadına yönelik kafası Ortaçağ karanlığında kalan zihniyetler ve sözde aydınların boş açıklamaları ve toplumu kutuplaştırmaları nedeni ile son yıllarda ne yazık ki kadına şiddet olayları toplumsal bir sorun halini almıştır. Kanayan bu yarayı da hep birlikte, aile bağlarımızı tekrar güçlendirerek, eğitimle ve sevgiyle aşacağız. Bir annenin tüm dünyayı değiştirebilir gerçeğini Zübeyde annemiz ile yaşamış bir ülke olarak Atatürk'ün; “Dünya'da her şey kadının eseridir” sözünün ve devrimlerinin ışığında kadınlarımızın emeği ve cesareti ile tüm hedeflerimize ulaşabileceğimize inanarak 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutluyorum” dedi.