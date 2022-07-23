Başkan Gürün'den Basın Bayramı mesajı

Osman Gürün halkın doğru ve tarafsız bilgiye ulaşması, aydınlatılması için en büyük vazifeyi icra eden tarafsız, onurlu gazetecilerin 24 Temmuz Basın Özgürlüğü İçin Mücadele Günü'nü kutladı.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün; “Günümüzde gazetelere gelişen ve değişen teknoloji sayesinde anında ulaşabiliyor olsak da gazetecilik ve habercilik bugünlere zor zamanlardan geçerek gelebilmiştir. Anadolu coğrafyasında özellikle Milli mücadele yıllarında halkın doğru bilgiye ulaşması kahraman gazetecilerin sayesinde olmuştur. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bizzat kuruluşunu sağladığı Minber, İrade-i Milliye, Hakimiyet-i Milliye gazeteleri, ilk Türk haber ajansı olan Anadolu Ajansı sayesinde Anadolu tek yürek olarak örgütlenmiş, Türk Milleti Atatürk önderliğinde bağımsızlığını kazanmıştır. Bu zaferde doğru habercilikle milletimizi bilgilendiren basın emekçilerinin payı büyüktür. Günümüzde ise hala bu onurlu mesleği hakkıyla yapan, doğru, tarafsız gazeteciler olmakla birlikte ne yazık ki siyasetin getirdiği baskılar nedeni ile taraf olan gazeteciler de vardır. Ülkemizin basın özgürlüğü ve tutuklu gazeteciler karnesi de hiç iç açıcı değildir.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Atatürk'ün dediği gibi basın; “Bir milleti aydınlatma ve uyarmada bir milletin muhtaç olduğu fikri gıdayı vermekte özet olarak bir milletin mutluluk hedefi olan müşterek istikamette yürümesini teminde basın başlı başına bir kuvvet, bir mektep bir rehberdir”

Ülkemizin aydınlık yarınları için basının tekrar başlı başına bir okul, rehber, kuvvet olması için mücadele etmeli, basınımızı dördüncü kuvvet olmasını sağlayabilmeliyiz. 24 Temmuz basında sansürün kaldırılışının yıl dönümünde mesleği gazetecilik olan, doğru ve tarafsız haberleri ile halkın sözcüsü olan onurlu kalemlerin, basın emekçilerinin Basın Özgürlüğü İçin Mücadele Günü'nü kutluyor, basın şehitlerimizi de saygıyla anıyorum” dedi.