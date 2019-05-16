Başkan Gürün'den çağrı: "Satın almayın sahiplenin"

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin sokak hayvanlarına yönelik olarak “Satın alma, sahiplen” çağrısıyla bugüne kadar 1683 hayvan sahiplendirilerek yeni yuvalarına kavuştu.

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından 2018 yılı Temmuz ayında 3 Milyon 715 Bin TL maliyet ile yapımı tamamlanarak hizmete başlayan Türkiye'nin sayılı barınaklarından birisi olan Hayvan Bakımevi'nde sahiplendirilen hayvan sayısı gün geçtikçe artıyor.

Şimdiye kadar binlerce hayvanın bakımını üstlenip bunların yüzlercesini sahiplendiren Büyükşehir Belediyesi'nin Hayvan Bakımevi, hem hayvanlara sıcak bir yuva oluyor hem de vatandaşların yeni birer arkadaş edinmelerini sağlıyor. Bu kapsamda Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin “Satın alma, sahiplen” çağrısıyla vatandaşlar bugüne kadar 1683 hayvana evinin kapılarını açtı.

8 Bin 969 hayvan sağlığına kavuştu

Doğal yaşam alanları ile Türkiye'nin en donanımlı barınaklarından biri olan, 37 bin 349 m2 alan arazi üzerine inşa edilen Muğla Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakımevi'nde yaralı hayvanların sağlığına kavuşması için tüm tedavileri yapılıyor. İlk kabul ünitesi, yavrulu anne bakım ünitesi, karantina ünitesi, muayene ünitesi, ameliyathane ünitesi, müşahede ünitesi, kedi üniteleri, açık-kapalı kafesler ve doğal yaşam park alanları bulunan bakımevinde bugüne kadar 8 Bin 813 hayvan, uzman veteriner hekimler tarafından tedavi edilerek sağlığına kavuşturuldu. Ayrıca 156 hayvana da cerrahi operasyon yapıldı.

17 Bin 638 hayvan aşılandı ve kısırlaştırıldı

Sokağa terk edilmiş hayvanlar Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin Hayvan Bakımevi'nde misafir edilerek aşıları ve tedavileri özenle yapılıyor. Bugüne kadar uzman veteriner hekimler tarafından 17 Bin 638 hayvan aşılandı ve kısırlaştırıldı.

“Satın almayın, sahiplenin”

Hayvanlara evlerini açan vatandaşlara teşekkür eden Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, hayvanseverlerin bakımevlerinden hayvan sahiplenmesi çağrısını yeniledi. Başkan Gürün, “Yaşamaktan ve hizmet etmekten gurur duyduğumuz Muğla'mız hizmetin en iyisini hak ediyor. Muğla'mızda vatandaşlarımızın huzuru, mutluluğu için görev ve sorumluluk alanlarımızda en iyi hizmeti vermek için çalışıyoruz. Muğla'mızın çevresini, doğasını koruyan hizmetlerin yanında can dostlarımızın sağlığı, korunması ve yaşam alanları için de hizmet üretiyoruz. Doğal Yaşam alanları, teknik donanımı ile Türkiye'nin en iyi barınaklarından birini ilimize kazandırdık. Bakımevlerinde hayvanlarımızın aşıları, tedavileri ve bakımları uzman personelimiz tarafından özenle yapılıyor” diyerek sözlerini tamamladı.