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Başkan Gürün'den Datçalılara mektup

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr.

Osman Gürün'ün korona virüsü tedbirleriyle ilgili olarak gönderdiği mektuplar, Datça'da vatandaşlara dağıtılmaya başlandı.


Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün tarafından gönderilen mektup, Datça İskele Mahallesi Muhtarı Metin Karadağlı ve belediye sağlık ekipleri tarafından vatandaşlara ulaştırıldı.


Başkan Gürün, mektubunda; "Değerli hemşerilerim hayat tecrübeniz ve olgunluğunuzla genç neslin örnek aldığı koca çınarlarımızsınız sizlerin bilgi birikimi ve deneyimleri bizler için her zaman bir hazinedir. Dünyanın ve ülkemizin içinde bulunduğu son durum göstermiştir ki bizler için çok değerli olan sizleri biraz daha dikkatle korumalı ve yanında olmalıyız. Sizlerin dün olduğu gibi bugün ve her zaman yanınızdayız. Aramıza giren dokunsal mesafelere rağmen bizler 7/24 her zaman yanınızda olmaya devam edeceğiz" dedi.

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