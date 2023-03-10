Başkan Gürün'den İstiklal Marşı'nın kabulünün 102'nci yılı mesajı

İstiklal Marşı'nın, en zorlu dönemlerde bile birlik ve beraberlik içinde mücadele etmenin, yılmamanın, inancın ifadesi olduğunu söyleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ‘Bu marş, bizim inkılabımızın ruhunu anlatır' sözünde ifade ettiği gibi Türk ulusunun bağımsızlık mücadelesini satır satır anlatan İstiklal Marşı'mızı kaleme alan vatan şairi Mehmet Akif Ersoy'u da saygıyla andıklarını belirtti.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün; “Türk milleti ezelden beri hür yaşamış, bağımsızlığı ve özgürlüğü uğruna nice savaşlar vermiş, tarihi sayısız başarılarla dolu bir ulustur. Birinci Dünya Savaşı, Çanakkale ve Kurtuluş Savaşı ile işgal altındaki Anadolu, Atatürk'ün askeri dehası ve Türk Milleti'nin üstün cesareti ile tekrar Türk yurdu yapılmış ve bu destan İstiklal Marşı ile ölümsüzleşmiştir. İstiklal Marşı'mızın değerini daha iyi anlamak için belki de o günün şartlarını, işgal altındaki topraklarımızı, yokluk içindeki halkımızı bir kez daha hatırlamalıyız. İşte bu şartlar altındayken ‘Korkma' diyerek başlar sözlerine büyük şair Mehmet Akif Ersoy. Her satırında milletimize cesaret ve güç veren İstiklal Marşı'mız ülkemizin aydınlık geleceği olan gençlerimiz için de bir rehber niteliğindedir. İstiklal Madalyası ile ödüllendirilen vatan şairimiz Mehmet Akif Ersoy, İstiklal Marşı'nı Safahat eserine koymayışının nedenini ise "Çünkü ben onu milletimin kalbine gömdüm." İfadeleri ile açıklamıştır. 102 yıl sonra bugün bile her okuduğumuzda tüylerimizi diken diken eden işte bu büyük mücadele ve onun kahramanlarına duyduğumuz sevgi, minnet ve şükrandır. Bağımsızlık aşkımızdır İstiklal Marşı. Anadolu topraklarını tekrar bağımsızlığına kavuşturan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, tüm şehitlerimizi ve bu cesareti, vatan sevgisini dizelere döken İstiklal şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u saygı ve şükranla anıyorum” dedi.