Başkan Gürün'den Muğla için önemli açıklamalar

Osman Gürün, büyükşehirin ikinci hizmet dönemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Gürün altyapı, turizm, imar, üretim, kıyı temizliği, katı atık depolama tesisi çalışmaları hakkında kamuoyunu bilgilendirdi.

Doğal ve tarihi güzellikleri ile Muğla'yı koruyarak geleceğe taşımaya devam edeceklerini ifade eden Başkan Gürün, modern şehirlerin gücünün alt yapısından anlaşılacağını belirtti. Gürün, “Muğla'nın alt yapı sorununu dünya bankasından sağladığımız kredi ve kendi öz kaynaklarımızla büyük ölçüde çözeceğiz. Dünya bankasından sağladığımız 900 Milyon TL (83+65 Milyon Euro) sadece alt yapıya harcanacak. Bodrum, Fethiye, Marmaris, Milas önümüzdeki dönemde alt yapılarına yapılan yatırımlarla konuşulacak” dedi.

“Kırsal Muğla üretecek, kıyısal Muğla tüketecek”

Kırsal ve Kıyısal Muğla'yı birbirine daha da yakınlaştıracaklarını ifade eden Başkan Gürün, “İlk dönemimizde düzenli yollar ve tarımsal desteklemelerle yakınlaştırdığımız kırsal- kıyısal Muğla'da kooperatiflerimizle işbirliği yaparak üretimi arttıracağız. Kırsal Muğla üretecek, kıyısal Muğla tüketecek. Alım garantili çiçekte kooperatifimizle başardığımız üretimi sütte, peynirde, ette, balda, susamda, balıkta, meyvede, sebzede hayata geçirecek, Muğla markasını oluşturacağız. Dışarıdan malzeme alan otellerimiz, kurumlarımız Muğla markasıyla kırsal Muğla'da üretilenleri tüketecek, Muğla tarımda kooperatiflerle kalkınacak, üretici kazanacak. Meyve kurutma tesisi, trüf mantarı projelerine damla sakızı ağaçlarını ekleyeceğiz. Tüm projelerin ortak özelliği birbirini tamamlamaları olacak. Toprak analiz laboratuvarımızda analiz edilen topraklarda hangi üründen daha fazla verim alınacağı belirlenecek, fidan desteği, yem bitkisi desteği sağlanacak, üretici üretecek, kooperatiflerimiz pazarı belirleyerek Muğla markası ile ürünü kıyısal Muğla ve Türkiye geneline satacak” diye konuştu.

“Deniz taksileri hayata geçirilecek”

Turizmin krizlerden etkilenmeden 12 ay kesintisiz süreceğine işaret eden Başkan Gürün; “Eren Dağı projemiz ile kış turizmini, Yatağan Bağyaka Günübirlik jeotermal tesisi ile sağlık turizmini, antik kentlerdeki kazılara desteğimiz ve yapımı devam eden Bölge Müze'miz ile kültür turizmini, kırsaldaki üretim, düzenli yollarla agro turizmini, teknoköy projemiz ile de Muğlamızı çekim merkezi haline getireceğiz. Deniz taşımacılığına önem vererek deniz taksileri hayata geçiriyoruz. Bodrum Datça feribot seferlerini geliştireceğiz” diye ifade etti.

“Geleceğin Muğla'sının Yerleşimini Planlıyoruz”

Başkan Gürün; “1/25000'lik nazım imar planını büyükşehir meclisinden oy birliği ile geçirdikten sonra yaşam kalitesi yüksek, sağlıklı ve güvenli çevreler oluşturmak için 1/5000 ölçekli nazım imar planını hazırlıyoruz” dedi. Açıklamasında Muğla'nın tarihi dokusunu da ortaya çıkaracaklarını ifade eden Gürün; “Restorasyon çalışmalarına ara vermeden devam edeceğiz. Bu kapsamda Milas Pınarköy Mahallesi Cami restorasyonu, Yatağan Cemil Toksöz Konağı, Menteşe İlçesi Gözcüler Evi, Ağa Konağı, Saburhane projesi, Yağcılar Hanı, Fethiye Kayaköy Taş Ev restorasyonu ile Muğla bir çekim merkezi olacak” dedi.

“Muğla'nın 25 yıl çöp sorunu olmayacak”

Doğal ve tarihi güzellikleri ile Muğla'yı koruyarak geleceğe taşımaya devam edeceklerini ifade eden Başkan Gürün, “Milas ve Menteşe ilçemizde 4 ilçeye hizmet veren katı atık düzenli depolama tesislerini hayata geçirdikten sonra Muğlamızın çöpünün beşte birini üreten Bodrum'un Katı Atık düzenli depolama tesisi sorununu çözüyoruz. Büyükşehirlerde katı atık düzenli depolama tesisi alanı olarak Muğlamız Bodrum'u da yaptığımızda 7 alana sahip tek belediye olacak. Çöpten elektrik üreterek bu tesislerden yararlanacak ve enerji üretiminde tasarruf sağlayacağız. Ayrıca vahşi depolama alanlarını rehabilite ederek doğaya 90 futbol sahası büyüklüğünde bir alanı kazandıracağız. Muğla'nın 25 yıl çöp sorunu olmayacak” dedi.

Türkiye'de ilk olan Mavi Deniz Temiz Kıyılar projesine dikkat çeken Gürün, “Bu projede tekne sayısını 14'e, atık alım tesisini 4'de çıkararak daha fazla deniz aracına ulaşacak ve eşsiz kıyılarımızı korumaya devam edeceğiz. 1480 km kıyı şeridi, yüzde 68 orman varlığı ile örnek bir şehir olan Muğla'da ranta, talana ‘dur' demeye devam edeceğiz” diye konuştu.