Başkan Gürün'den Muğlalılara Covid-19 mücadele teşekkürü

Covid-19 salgınına karşı aşılamada birinci olan ve açıklanan illere göre haftalık vaka sayılarında Türkiye 2'ncisi olan Muğla'da Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, hemşehrilerine salgına karşı verdikleri mücadele ve özen için teşekkür etti.

Yangın, sel felaketinin gölgesinde kalan Covid-19 vaka sayılarının artışa geçmesi ve yaklaşan yeni eğitim- öğretim yılı öncesi Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün herkesi tedbirlere uymaya davet etti. Yüz yüze eğitimin başlaması, gelecek nesillerin bir dönem daha kaybetmemesi için aşılanmanın da önemine değinen Başkan Gürün kendisinin 3.doz aşısını da olduğunu, toplumsal bağışıklık ve eski günlere dönüş için herkesin çaba sarf etmesi gerektiğini belirtti.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün; “Ülkemizin kuzeyi sel felaketi, batı ve güneyi yangınlarla boğuşurken salgın haberleri ikinci plana atıldı. Ne yazık ki her gün salgın nedeni ile birçok vatandaşımız hayatını kaybetmekte, hastaneye yatışlarda artış meydana gelmektedir. Muğla'mız Türkiye'de aşılamada ilk mavi olan iller arasına girerek üzerine düşeni yapmış, haftalık vaka sayılarında da Aydın'dan sonra ikincidir. Hemşehrilerimize salgına karşı vermiş oldukları mücadele, göstermiş oldukları duyarlılık için çok teşekkür ediyorum. Mart 2020'den beri salgınla mücadele eden sağlık çalışanlarımıza da ayrıca teşekkür ediyorum. Onlar salgınla en ön cephede mücadele eden kahramanlarımızdır. Bizler de sağlık çalışanlarımıza aşımızı olarak, maske, mesafe, hijyen kurallarına uyarak yardımcı olabiliriz. Özellikle yeni eğitim öğretim yılında okullarda yüz yüze eğitimin başlaması için de tek tek hepimize görevler düşüyor. Ben üçüncü doz aşımı da oldum. Sağlığımız için, çocuklarımızın geleceği için, toplum sağlığı için aşımızı olalım, maske, mesafe hijyen kurallarına uyalım” dedi.