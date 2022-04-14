Başkan Gürün'den Turizm Haftası Mesajı

Dünya'nın ve ülkemizin turizmde marka şehirlerinden birinin Muğla olduğunu söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, şehirlere, ülkelere değer katan, döviz gelirleri ile ekonomiyi ayakta tutan bacasız sanayi turizmin ve bu sektörden geçimini sağlayan tüm turizmcilerin 15-22 Nisan Turizm Haftası'nı kutladı.

Başkan Gürün; “Muğla bir şehirden fazlasıdır”

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün; “Muğla deyince insanların aklına ilk gelen yaz aylarında gitmek, görmek istedikleri ve tatillerini geçirmek istedikleri, Bodrum'undan Marmaris'ine, Fethiye'sinden Datça'sına ilçeleri ile ünlü bir şehir gelir. İsmini Halikarnas Balıkçısı'nın koyduğu Mavi Yolculuk'la keşfedilmeyi bekleyen 1480 kilometre uzunluğunda kıyıları ve eşsiz koyları, Karia, Likya imparatorluğu yanında birçok medeniyete ev sahipliği yapmış, tarihe ışık tutan antik kentleri, coğrafi terimlere inat çıkılmayan aksine inilerek ulaşılan Evliya Çelebi'nin; “Karabağlar yaylasına giren kişi bir ağaç deryasında kaybolup, yolunu bulamaz. Bağ yollarına güneş ışığı bile giremez.” diye tarif ettiği yaylalara ve daha birçok güzelliğe sahip ender illerdendir. Sadece yaz aylarında cennet koyları ve doğal güzellikleri ile değil sahip olduğu öz değerleriyle kültür turizmi konusunda sektör bileşenleriyle ortak çalışmalar yaparak bizler de 12 ay turizm potansiyeline katkı sunmaya devam ediyoruz. Çünkü Muğla bir şehirden fazlasıdır.

Tüm dünyayı ilgilendiren savaş, salgın, yangın benzeri olayların turizmi direkt etkilediğini söyleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün alınacak tedbirlerle turizmcinin, ülkemize gelecek turistlerin bu olaylardan en az etkilenmesinin sağlanması gerektiğini söyledi. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr.Osman Gürün; “Son yıllarda dünyanın ve ülkemizin yaşadığı bazı olaylar hem bizleri hem de sektörleri olumsuz etkiledi, etkilemeye de devam ediyor. Salgın, yangın son olarak da Rusya-Ukrayna savaşı ekonomiden turizme birçok sektörü derinden etkiledi. Kahraman sağlık çalışanlarımızın mücadelesi ile salgında sona yaklaşıldı. Şehrimizde yaz ayında çıkan yangınlarda da büyük mücadele verildi ve tüm Türkiye tek yürek oldu. Yangınlar için yetkili kurumlar şimdiden tüm tedbirleri almalı, herkes üzerine düşen vazifeyi yapmalıdır. Tüm dünyanın gözü önünde yaşanan ve vicdanları yaralayan Rusya-Ukrayna savaşı da derhal barışla sonuçlanmalı, Atatürk'ün dediği gibi “Yurtta barış, dünyada barış” olmalıdır.

Havaların ısınmaya, umutların yeşermeye başladığı bugünlerde güzel günlere olan inancımız tamdır. Umutsuz olmaya hakkımız yok. Hep birlikte güzel günlere ulaşacak, şairin dediği gibi motorları maviliklere süreceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle 15-22 Nisan Turizm Haftası'nı kutluyor, şehrimizi ziyaret edecek tüm misafirlerimize de şimdiden hoş geldiniz diyorum”