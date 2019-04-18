Başkan Gürün'e Fethiye ve Ortaca muhtarlarından ziyaret

31 Mart Yerel seçimlerinden sonra görevine devam eden ve yeni seçilen Fethiye ve Ortaca ilçesinin muhtarları Muğla Büyükşehir Belediye

Başkanı Osman Gürün'e tebrik ziyaretinde bulundu.

Fethiye Muhtarlar Derneği Başkanı Niyazi Canözü yerel seçimlerde 41 muhtarı olan Fethiye'de 18 yeni muhtarın seçildiğini, 5 yılda muhtarlar olarak Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyesi ile uyum içinde vatandaşa hizmet edeceklerini söyledi. Niyazi Canözü; “Geçen 5 yılda Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte uyum içinde çalışarak vatandaşlarımıza hizmet ettik. Değişen yasa ile yeni büyükşehir olan Muğla'da siz değerli Büyükşehir Belediye Başkanımız önderliğinde belediyeciliği öğrendik. Önümüzdeki dönemde de muhtarlar olarak ilçe ve Büyükşehir Belediye'miz ile uyum içinde vatandaşlarımıza hizmet etmek istiyoruz. 2014 yılından beri Muğla ilimize ve Fethiye ilçemize yaptığınız hizmetler için teşekkür ediyor tekrar Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmenizden dolayı sizi kutluyorum.” dedi.

Ortaca Muhtarlar Derneği Başkanı İsa Topal'da 31 Mart yerel seçimlerinde 27 muhtarı olan Ortaca'da 11 yeni muhtarın seçildiğini söyledi ve Başkan Gürün'ü tekrar Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevine seçildiği için tebrik etti.

31 Mart yerel seçimlerinin ülkemizde ve özellikle Muğlamızda iyi değerlendirilmesi gerektiğinin altını çizen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün 5 yıl boyunca yapılan hizmetlerin hiç konuşulmadığı sadece adaylar üzerinden seçim sürecinin götürüldüğü bir yerel seçimi geride bıraktıklarını söyledi ve Fethiye, Ortaca muhtarlarına ziyaretleri için teşekkür etti. Başkan Gürün; “31 Mart yerel seçimleri ülkemiz ve Muğlamız için farklı bir seçim oldu. Bu seçimin aktörleri ile iyi değerlendirilmesi gerekiyor. Özellikle seçimlerde 5 yılda yapılan hizmetlerin ve projelerin hiç konuşulmaması dikkat çekiciydi. Birbirinden değerli 13 ilçemizde görev ve sorumluluk alanımızdaki hizmetleri yerine getirirken yenilikçi projelerimizle de ödüller aldık. Eşsiz güzellikteki Muğlamız hizmetleri ile de Türkiye'ye örnek olmalıydı. Yeni dönemde de mahalle ve köylerinde Büyükşehir Belediye'mizin vatandaşla arasındaki en önemli bağ olan siz değerli muhtarlarımızla Muğlamıza yakışan hizmetleri gerçekleştirecek, hizmetin en iyisini hak eden vatandaşlarımızın mutlu, huzurlu bir şehirde yaşamasını sağlayacağız. Görevine devam eden ve yeni seçilen muhtarlarımıza başarılar diliyor, ziyaretiniz için hepinize teşekkür ediyorum” dedi.