Başkan Gürün'e tebrik ve destek ziyaretleri sürüyor

Osman Gürün'e Muğla'nın her ilçesinden vatandaşlar, sivil toplum kuruluşları,

odalar ve muhtarların tebrik ziyaretleri sürüyor.

2014 yılında kurulan Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin kısa zamanda Muğla genelinde hizmet vermeye başladığını ve başarılı bir dönem geçirdiklerini söyleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, Büyükşehir yasasının aksayan yönleri ve Muğlamızda ilk defa uygulanmasıyla yaşanan sıkıntıların önümüzdeki dönem yaşanmayacağını, 13 ilçe belediye başkanı ile uyum ve işbirliği içerisinde hizmetle dolu bir 5 yıl geçireceklerini söyledi ve kazananın Muğla olduğunu belirtti. Başkan Gürün; “Ülkemiz ve Muğlamız özellikle yerel seçimler açısından bakıldığında çok önemli ve farklı bir seçim dönemi geçirdik. Tüm hemşehrilerimiz demokratik haklarını kullanırken bu süreci iyi değerlendirerek kararını verdi ve oyunu kullandı. Katılımın yoğun olduğu, sandıklara sahip çıkılan bir seçim oldu. Muğla seçimlerde gereğini yaptı, demokrasi kazandı, Muğlamız kazandı. Bundan sonra hazırlıklarını tamamladığımız projelerimiz ve yatırımlarımızla Muğlamızı daha yaşanır, daha huzurlu bir şehir yapmak için çalışacağız. Muğlamız için yapacak çok işimiz var. 7 den 70'e her zaman sevgileri, güleryüzleri ile yanımda olan ziyaretleri ve destekleri ile beni onurlandıran çok değerli hemşehrilerime teşekkür ediyorum” dedi.