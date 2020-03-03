Başkan Kapiz gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu

Kapiz, "4-5 aydır benimle ilgili bir algı operasyonu var. Başarısız olduğumuz, toplumunda sevilmediğimiz, kulübü iyi idare edemediğimiz konusunda taraftar grupları ve eski yöneticilerden saldırı var. Bu kadar sıkıntılı bir dönemde bizim de bir dayanma gücümüz var. Bunlara cevap vermek istiyoruz. Biz hata yapıp yapmadığımızı düşündük. Muğlaspor'un son 4 yılını değerlendirdik. 2016 yılında bu hafta itibariyle 35 puan toplamışız. 2017 yılında 31, geçen sene 30 puan toplamışız. Bu sene 38 puanımız var. Bu yıl Muğlaspor'un son 4 yılda en iyi olduğu sezon. Sıralamada ise yine son 4 yılda şuan için en iyi durumda olan senemiz" dedi.

Kapiz, "Geçen sene küme düşeriz diyorlardı. Düşmedik. Bu sene ısrarla rahatsız olan gruplar var. Muğlaspor'un başarısı bu grupları rahatsız ediyor. Bundan sonra susmayacağız. Son maçımızı oynadığımız Karacabey deplasmanında kulüp yönetimi ile görüştük. Maç başı ücretlerinde 8 maç başı ödemişler. Biz ilk yarıyı kapattık ve bizden 16 puan öndeler. Sosyal medyada bazı eski futbolcu arkadaşlarımız 'çocuklar hiç para almadan oynuyor' dediler. Bu sezon 1 milyon 474 bin lira para ödedik futbolculara. 410 bin lira prim ödemişiz. Aşağı yukarı 2 milyon lira para ödemişiz. Zannedersiniz ki futbolculara hiç para vermemişiz. Muğlaspor bir kurumdur. Bu kurum tribünden bir kaç kişinin bağırmasıyla yönetimin gideceği bir yer değil. Bunun yeri genel kuruldur. Mayıs ayında iyi bir tablo ile onların karşısına çıkarız" diye konuştu.

Başkan Kapiz, "Fethiyespor'u bugün aradım. Onlar da ilk yarıyı maç başı olarak kapatmak üzerelermiş. Rıza başkan Bodrum'da futbolcuların hiçbir peşinat ve maç başı ücretlerini ödememiş. Bodrum'da ben hiçbir tepki görmedim. Biz buraya para yemeye gelmedik. Biz Muğlaspor'un durumunu biliyorduk. Büyüklerimiz davet etti geldik yönetime. Ben bu kulübün sahibi değilim. Kulübün gerçek sahibi Muğlalılar. Bakın savaş çıkıyor. Piyasayı biliyorsunuz. Bu durumda bu işi götürmeye çalışıyoruz. Sabit gelirlerimizi arttırmaya çalışırken, gün geçtikçe azalıyor" diye ifade etti.