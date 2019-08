Başkan Karaca, personeliyle bayramlaştı.

Karaca, personel ile bayramlaşma ziyaretlerine Zabıta Müdürlüğü binasında başladı. Buradaki ek hizmet binasında bulunan personel ile sohbet eden Karaca, daha sonra sırasıyla belediye atölyesi, park ve bahçeler müdürlüğü ve belediye şantiyesini ziyaret etti. Personellerin ilgiyle karşıladığı Karaca, hep birlikte Fethiye için çalışacaklarını söyledi.

“Bizde mesai kavramı yok”

Başkan Karaca personeline hitaben yaptığı konuşmada, “Sizinle birlikte ikinci bayramımızı kutluyoruz. Bölgemizin turizm merkezi olmasından dolayı yoğun bir bayram mesaisi yapacağız. Bütün personelimizle bayramlaşabilmek için bütün şantiye ve birimleri ekip arkadaşlarımızla ziyaret ediyoruz. Bu bayram sürecinde Fethiye'mizde umarım hiçbir kötü veya tatsız bir olay yaşanmaz. Her şey dilediğimiz gibi olur. Sevdiklerinizle birlikte mutlu bir bayram diliyorum. İnşallah her şey gönlünüzce olur. Belediye olarak biz bayram ya da başka önemli günlerde de mesaiye devam ediyoruz. Şahsım adıma tatil kavramım yok ve 365 gün boyunca elimden geldiğince çalışmaya gayret ediyorum. 5 yıllık görev sürecim boyunca da bu durumun böyle olmasına özen göstereceğim. Ben ve nöbetçi ekip arkadaşlarım bayram boyunca çalışmaya devam ederken siz değerli çalışma arkadaşlarımıza tekrardan tatillerinde sevdikleriyle mutlu zamanlar geçirmelerini diliyorum. Aynı zamanda bu özverili ve özenli çalışmalarınızdan dolayı ben her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Şartlarımız yaz günlerinde hava koşullarından dolayı çok kötü ama yine de özverili bir şekilde çalışmamız gerekiyor" dedi.

İlçenin nüfusu 500 bini aştı

Turizm Beldesi olan Fethiye'de yaz dönemlerde normal nüfusun 4-5 katı vatandaşa hizmet ulaştırmaya çalıştıklarını kaydeden Başkan Alim Karaca, "160 bin olan nüfusumuz şuan 500 bini geçmiş bulunmaktadır. Bu yüzden çalışma tempomuza daha gayret ve özenle devam ettirmeliyiz. 4 aylık süreci kazasız belasız geçirdik. Önümüzdeki 4-5 gün çok yoğun olacak bu yüzden ben sizlere şimdiden teşekkür ediyorum. Ayrıca şuanda 500 bin vatandaşımıza özenle hizmet ettiğiniz ve sorumluluklarınızı yerinize getirdiğiniz için teşekkür ediyorum” diyerek personeline özverili çalışmalarından dolayı da teşekkür etti.

Fethiye halkına da seslenen Belediye Başkanı Alim Karaca, “Fethiye'mizde yaşayan 160 bin vatandaşımızın ve bayram tatili için Fethiye'mize gelen binlerce değerli misafirlerimizin kurban bayramını kutluyorum. Bizler sizlerin rahatı ve güzel bir bayram geçirmeniz için ekip arkadaşlarımızla bayramda da göreve devam edeceğiz. Umarım her şey dilediğiniz gibi olur” ifadelerini kullandı.