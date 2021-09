Başkan Karaca'dan emekli olan personele veda yemeği

Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca 2020-2021 yılları arasında belediyeden emekli olan personele veda yemeği düzenledi. Yemeğe 30 emekli personel ve İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü Mustafa Mesut Doğan, Fen İşleri Müdürü Tahir Başaran, Temizlik İşleri Müdürü Mahmut Bayraktar, Sağlık İşleri Müdürü Osman Musluk, Park ve Bahçeler Müdürü Durmuş Sazcı katıldı. Başkan Karaca veda yemeğinde tüm emekli personele ‘Belediyemiz çatısı altında yapmış olduğunuz hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki yaşamınızda başarılar dileriz' yazılı plaket takdim etti. Yemekte Fethiye Belediyesi sanatçılarından Adem Kazan sahne aldı.

Emekli personele veda eden Başkan Karaca konuşmasında “Şunu bilmenizi istiyorum ki, Fethiye güzelse sizler sayesinde güzel. Her köşesinde bir emeğiniz var. Emekleriniz için sizlere çok teşekkür ederim. Biz bir aileyiz. Ne kadar emekli olsanız da sizler benim büyüğümsünüz. Hayatın her alanında yine sizlerle birlikte olacağız. Her ne olursa olsun bir probleminiz olduğunda bana ulaşabilirsiniz. Kısa sürede olsa sizlerle çalışma imkânı bulduk. Ben çok memnunum. Emekleriniz için çok teşekkür ederim. Bundan sonraki hayatınızda tüm güzellikler sizlerle olsun. Ailenizle birlikte size çok güzel ve sağlıklı güler diliyorum" ifadelerini kullanarak emekli personellerle vedalaştı.