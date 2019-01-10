İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Başkan Karaçelik, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü Kutladı

Ortaca Belediye Başkanı Hasan Karaçelik, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla basın mensupları ile bir araya geldi.


Günlüklü Restorandaki kahvaltılı toplantıya Başkan Karaçelik'in yanı sıra yerel ve ulusal basının temsilcileri katıldı.


10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlayan Başkan Karaçelik; “Demokrasilerde yasama, yürütme ve yargı olmak üzere üç ana unsur vardır. Tabi gelişmiş demokrasilerde birde dördüncü güç vardır. Çok önemli görevler icra eden bu güç basındır. Halkın doğru haber almasını sağlayan, zor şartlar altında zor görevler üstlenen gazetecilerin, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyor ve başarılar diliyorum.” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.