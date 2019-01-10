Başkan Karaçelik, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü Kutladı

Günlüklü Restorandaki kahvaltılı toplantıya Başkan Karaçelik'in yanı sıra yerel ve ulusal basının temsilcileri katıldı.

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlayan Başkan Karaçelik; “Demokrasilerde yasama, yürütme ve yargı olmak üzere üç ana unsur vardır. Tabi gelişmiş demokrasilerde birde dördüncü güç vardır. Çok önemli görevler icra eden bu güç basındır. Halkın doğru haber almasını sağlayan, zor şartlar altında zor görevler üstlenen gazetecilerin, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyor ve başarılar diliyorum.” dedi.