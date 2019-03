Başkan Karaçelik, Dalyan barınağında incelemelerde bulundu

Ortaca Belediye Başkanı Hasan Karaçelik, Dalyan Barınağı'nı ziyaret etti.

Ziyarette, Başkan Karaçelik, barınak görevlileri ile gönüllülerden oluşan Doğayı ve Hayvanları Koruma Derneği (DOHAKDER) yetkililerinden bilgi aldı.

Doğadaki her canlının yaşam hakkına saygı duyulması gerektiğini vurgulayan Karaçelik; “Sokak hayvanı diye kim bir zavallıya eziyet ederse karşına önce ben dikilirim. Bu canlar bize emanet. Bizim de can dostlarımız. Boğazımızdan geçen her lokmada onlarında hakkı var” diye konuştu.

Dalyan Barınağı'nın bir kamulaştırma sorunu olduğundan bahseden Başkan Karaçelik; “İnşallah o sorunu çözeceğiz ve burayı daha geniş bir alanda daha verimli hale getireceğiz. Barınağımıza belediye olarak şu anda veteriner hekim, teknisyen ve görevli arkadaşlarımız ile 24 saat hizmet veriyoruz. Mama ve ilaç desteği veriyoruz. Bu barınağı daha iyi şartlara taşıyacağım. Söz veriyorum'' dedi.

DOHAKDER yetkililerinin hazırladığı sözleşmeyi imzalayan Karaçelik, dernek gönüllülerinin yaptıkları çalışmalardan övgüyle bahsederek, teşekkür etti.