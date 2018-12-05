Başkan Karaçelik görme engellilere, baston hediye etti.

Türkiye Görme Engelliler Derneği Muğla Şube Başkanı Mehmet Özdemir, görme engellilere baston alınması için Başkan Karaçelik'ten yardım istedi. Bu isteği geri çevirmeyerek Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne gerekli talimatı veren Başkan Karaçelik, Şube Başkanı Özdemir ve üyelere 50 bastonu teslim etti.

Ortaca Belediye Başkanı Hasan Karaçelik, ziyarette yaptığı konuşmada; “İmar kanundaki eksiklikler nedeni ile sizlerin rahat yürüyebileceği kaldırımlar oluşturulamadığının bilincindeyiz. Arkadaşlarımızın talebi olan bastonları karşılayarak yaşamınıza birazcık kolaylık kata biliyorsak bundan çok büyük mutluluk duyacağız. Tabi ki yolların ve kaldırım fiziki koşullarının da sizlerin rahat edebileceği şekilde değiştirilmesi gerekiyor. Bundan sonraki çalışmalarımızda bunlara dikkat edeceğiz. Sadece belediye başkanı olarak değil, birey olarak engelli arkadaşlarımızın yaşamlarının iyileştirilmesi için katkı koymak zorundayız. İnsan olmanın erdemi buradan geçer diye düşünüyorum.” ifadelerini kullandı.

Bastonların kendileri için çok önemli olduğunu vurgulayan Özdemir ise; “Kullanmak için eğitim almamız da gerekiyor. Ben şuan eğitimini alıyorum. Bu eğitimleri Ortaca'da yapmak istiyoruz. Şuan eğitimleri Fethiye ve Milas'ta yapıyoruz. Bize verdiğiniz destek için teşekkür ediyorum. Baston talebimizin hemen yerine getirilmesi bizleri çok mutlu etti.” dedi.