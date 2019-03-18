Başkan Karaçelik, vatandaşlara “Asker aşı” ikram etti

Muğla'nın Ortaca ilçesinde Çanakkale Şehitleri düzenlenen çeşitli etkinliklerle anıldı.

İlçedeki etkinlikler Demokrasi ve Şehitler Meydanı'nda bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılmasıyla başladı. Kaymakamlık, Garnizon Komutanlığı, Belediye Başkanlığı ve Şehit ve Gazi Aileleri Derneği çelenklerinin sunumunun ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Çelenk sunumu sonrası İlçe Şehitliğine geçilerek şehit mezarlarına çiçek bırakıldı ve dua edildi.

Ortaca Kent Konseyince 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin yıl dönümü dolayısıyla sergi düzenlendi. Programda vatandaşlara “Asker aşı” ikram edildi.

Sergiye katılanlara keşkek, ekmek ve hoşaftan oluşan “Asker aşı” ikram eden Ortaca Belediye Başkanı Hasan Karaçelik, Çanakkale'de işgalci emperyalist güçlere karşı çok büyük bir zafer elde edildiğini ifade etti.

Başkan Karaçelik; “Çok zor koşullarda kazanılmış, binlerce şehidin verildiği bir zafer. O şartlarda askerlerimizin yedikleri, içtikleri buğday çorbası ile hoşaftı. Bizde bunu vatandaşlarımıza anımsatmak ve bu toprakların hangi zor koşullarda kazanıldığını ve korunduğunu biraz olsun hissettirebilmek için böyle bir etkinlik yaptık. Şehitlerimizin tümüne Allah'tan rahmet diliyorum. Ruhları şad olsun. Bizde kahramanlıkla, mücadele ile bu vatanı koruyacağımıza söz veriyoruz.” diye konuştu.

Araştırmacı-Yazar Günür Karaağaç, Çanakkale'de düşmanın bozguna uğratıldığını hatırlattı. Birinci dünya savaşının kaderinin Çanakkale'de yazıldığını belirten Karaağaç, 30 yıllık araştırmalarının ardından elde ettiği belge ve bilgilerle halkı buluşturmanın mutluluğunu yaşadığını belirtti.

Karaağaç; “Sergide Ortaca, Dalaman ve Köyceğiz'den birinci dünya savaşı ve kurtuluş savaşına katılan askerlerin bilgileri var. Burada birçok doküman var. Halkımız tarihle buluşuyor. Ayrıca Çanakkale'de askerimizin genellikle yediği yemek Ortaca Belediyesince vatandaşlara sunuluyor.” dedi.