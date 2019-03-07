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Başkan Karaçelik'ten ‘Yılın Annesi'ne duygulandıran hediye

Ortaca Belediyesi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla ‘Yılın Annesi’ni seçti.

Ortaca Belediyesi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla ‘Yılın Annesi'ni seçti.


Ortaca Belediye Başkanı Hasan Karaçelik, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla ‘Yılın Annesi'ni seçilen Gönül Topal'a çamaşır makinası hediye etti.


Başkan Karaçelik, 32 yaşındaki engelli oğlunun bakımını üstlenen Topal'ı, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü personeli ile birlikte ziyaret etti.


Ziyarette, ‘Yılın Annesi' seçilen Topal'a çamaşır makinasını teslim eden Karaçelik, anneliğin kutsal bir görev olduğuna değindi.


‘Yılın Annesi' Gönül Topal'ın herkese örnek olması gereken bir hayat mücadelesi içerisinde olduğunu belirten Karaçelik, bu vesileyle 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutladığını ifade etti.


‘Yılın Annesi' olarak hediyesini Başkan Karaçelik'ten alan Topal ise, “Bu anlamlı ödülü bana layık gördüğü için Hasan Başkanıma çok teşekkür ediyorum. Herkese anne sevgisi ve duası ile dolu sağlıklı bir ömür diliyorum.” dedi.

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