Başkan Karakuş koltuğunu “Geleceğin mimarlarına” emanet etti

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla ilçedeki çeşitli okullardan öğrenciler, Dalaman Belediye Başkanı Muhammet Karakuş'u ziyaret etti. Öğrencilere hediye takdim eden Başkan Karakuş, eğitim hayatlarında başarılar diledi.

Ziyarette makama temsili olarak oturan öğrenciler yapmak istediklerini belediye personeline aktardı.

Çocukların “geleceğin mimarları” olduğunu söyleyen Dalaman Belediye Başkanı Muhammet Karakuş, “Sevgili çocuklarımız ışıl ışıl bakan gözleri ile bizlere enerji verdi. Kendilerine yürekten teşekkür ediyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, Cumhuriyetimizi emanet ettiği çocuklarımızı önemsiyor ve onlar için var gücümüzle çalışacağımıza söz veriyoruz.” dedi.