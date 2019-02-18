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Başkan Kocadon ; “Mustafa Saruhan zorlu bir yola girdi”

Muğla’nın Bodrum ilçesinde CHP’den Bodrum Belediye Başkan adayı olarak seçim çalışmalarını sürdüren Mustafa Saruhan, CHP’den istifa edip DP ‘den Muğla Belediye başkan adayı olan Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon’ u makamında ziyaret etti.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde CHP'den Bodrum Belediye Başkan adayı olarak seçim çalışmalarını sürdüren Mustafa Saruhan, CHP'den istifa edip DP ‘den Muğla Belediye başkan adayı olan Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon' u makamında ziyaret etti. İki başkan adayı da “biz hemşeriyiz, Bodrum bizim her şeyimiz” diyerek birbirlerine başarılar diledi.


CHP'nin Bodrum Belediye Başkan adayı Mustafa Saruhan meclis üyesi Özden Baysal ile birlikte bu Borum Belediye personelini çalıştığı makamlarda ve yerlerinde ziyaret etti, vatandaşlarla sohbet etti. Saruhan ile belediye çalışanları arasında sıcak görüşmeler oldu, şakalar yapıldı. Personel Başkan adayı Saruhan'a başarılar diledi, hatıra fotoğrafı çektirdi.


SARUHAN'IN BODRUM'A EN İYİ HİZMETİ VERECEĞİNE İNANIYORUM


Saruhan ardından Belediye Başkanı Mehmet Kocadon' u makamında ziyaret etti. Kocadon ve Saruhan arasında sıcak görüşmeler yaşandı. Kocadon yaptığı açıklamada, Saruhan ile 10 yıldır birlikte çalışıyoruz, değer ve önem verdiğim bir kişi, zorlu bir yola girdi, Bodrumumuza elinden gelen tüm gayretiyle hizmet edeceğine inanıyorum, kendisine başarılar diliyorum” dedi.

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