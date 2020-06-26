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Başkan Oktay, 200 fidan ile meydan okudu

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, belediye başkanlarının birbirlerine ’meydan okuyarak’ katıldığı TEMA Vakfı’nın kampanyasına, 200 fidan bağışlayarak destek verdi.

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, belediye başkanlarının birbirlerine 'meydan okuyarak' katıldığı TEMA Vakfı'nın kampanyasına, 200 fidan bağışlayarak destek verdi.


Belediye başkanlarının sosyal medya üzerinden 'meydan okuyorum' diyerek destek olduğu TEMA'ya fidan bağışı kampanyasına, Belediye Başkanı Mehmet Oktay da katıldı. Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay'ın çağrısını kabul eden Başkan Oktay, sosyal medya üzerinden yayınladığı video ile TEMA Vakfı'na Marmarisli hemşehrileri adına 200 adet fidan bağışında bulunduğunu açıkladı. Ardından Uzunköprü Belediye Başkanı Özlem Becan ve Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat'a meydan okuyan Başkan Oktay şunları söyledi; “Pandemiyle birlikte belki de unuttuğumuz bir gerçeği yeniden keşfettik; insanlar olarak bizler doğanın hükümdarı değil sadece birer parçasıyız. Bu nedenle denizlerimizi, ormanlarımızı, derelerimizi, havamızı korumak; gelecek nesilden aldığımız emaneti en güzel biçimde onlara teslim etmek hepimizin bir görevi. Doğayı el ele koruyacağız, birlikte başaracağız”

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