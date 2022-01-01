Başkan Oktay 2021'in son ziyaretini Bozburun'a gerçekleştirdi

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, 2021'in son gününde Bozburun Mahallesi'ni ziyaret etti. Başkan Oktay, birkaç gün önceki yağmurda sıkıntı yaşayan esnafla da görüştü. Belediye çalışanlarının 2 ekiple anında müdahalede bulunduğunu söyleyen esnaf, “O gece bütün ekip buradaydı, hep birlikte müdahale ettik” derken Başkan Oktay ise soruna kalıcı çözüm için ocak ayı içinde gerekenin yapılması talimatı verdi.

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, 2021 yılının son gününü esnaf ve vatandaş ziyaretlerine ayırdı. Bozburun Mahallesi'ni ziyaret eden Oktay, birkaç gün önce meydana gelen sağanak yağışta dükkanı zarar veren kadın esnafla da görüştü. Mahalle merkezinde marketi bulunan esnafa geçmiş olsun temennisinde bulunan Oktay, sorunun neden kaynaklandığı ile ilgili hem esnaftan hem de birim amirlerinden bilgi aldı.

Yağmurun meydana geldiği gün belediyenin iki ekiple Bozburun'da olduğunu söyleyen esnaf, “O gece bütün ekip buradaydı, hep birlikte müdahale ettik. Fen işleri, temizlik işleri, zabıtalar... Fakat onların da yapabilecek bir şeyi yoktu. Çünkü anlık olarak burayı bir anda su bastı. Hatta onlar suyu tahliye etmek için pompa getirdiler. Hatta logarı açtık, onlar eliyle orada biriken pislikleri dahi çıkardılar” dedi. Mahalle sakinleri de ekiplerin üstün bir gayret gösterdiğini ifade etti.

Dükkanın önündeki kanalizasyon ve yağmur suyu atık kanallarıyla ilgili sıkıntı olduğunu dile getirirken Belediye Başkanı Mehmet Oktay da birim amirlerine sorunun çözümü için ocak ayı içinde gerekenin yapılması talimatı verdi. Yağmurla ilgili olarak dakika dakika birim amirleri ve müdürlerden bilgi aldığını ifade eden Oktay, “Ekiplerimiz anında tüm sorunlu yerlere müdahalede bulundu. Bir otel ve bu markette yaşanan su baskınında da büyümeden suyu tahliye etti. Şimdi kalıcı çözüm için çalışmalara başlayacağız” diye konuştu.

Belediye Başkanı Yardımcısı İhsan Öztürk, CHP İlçe Başkanı Zekican Balcı, meclis üyeleri, Mahalle Muhtarı Duran Güleç ve ilgili birim amirleriyle birlikte tüm mahalleyi gezen Başkan Mehmet Oktay, sıkıntı yaşanan noktalarda tespitler yaptı. DSİ ve MUSKİ'nin sorumluluğunda olan yerlerle ilgili de bu kurumlarla irtibata geçilmesi talimatı verdi.