Başkan Oktay, ailelerin bebek sevincine ortak oluyor

Marmaris Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından yürütülen “Hoş Geldin Bebek” ziyaretlerine katılan Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, minik Masal'ı kucağına alan Parlak ailesinin sevincini paylaştı.

Marmaris Belediyesi, yeni bebek heyecanı yaşayan ailelerin mutluluğuna ‘Hoş Geldin Bebek' projesiyle ortak oluyor. Yeni bebek sahibi olan aileleri bu özel ve mutlu günlerinde ziyaret eden Marmaris Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ekipleri, ailelerin bir ihtiyacı olup olmadığını sorarak bebekler için ‘Hoş Geldin Bebek Seti' hediye ediyor.

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay da ekiple birlikte Parlak ailesini ziyaret ederek minik Masal'la tanıştı ve ailenin sevincini paylaştı. Genç anne babayı tebrik eden Oktay, “En küçük Marmarislilere hoş geldin ziyaretlerimiz devam ediyor. Ailelere yeni katılan bireyleri ziyaret ederek ailelerin mutluluklarına ortak oluyoruz. Yeni doğan bebeklerimize sağlıklı, uzun, mutlu bir ömür diliyorum” dedi.