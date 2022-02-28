Başkan Oktay, “Amacımız alternatif pazarlar oluşturmak”

Marmaris Belediyesi Emitt'in ardından yurtdışı fuarları için kolları sıvadı. Danimarka'nın Herning kentinde düzenlenen “Ferie for Alle”den sonra Romanya ve Bulgaristan'da da Marmaris tanıtıldı. Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay amaçlarının alternatif pazarlar oluşturmak olduğunu ifade etti.

Turizmde alternatif pazarlar oluşturmak ve 2022 sezonunun iyi geçmesi için tanıtım çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. İskandinav Çalıştayı doğrultusunda alınan kararla Danimarka'da düzenlenen Ferie for Alle'de tanıtılan Marmaris hemen ardından Romanya'nın Bükreş ve Bulgaristan'ın Sofya kentinde düzenlenen fuarlarda tanıtıldı.

“Çok sayıda görüşme yapıldı”

24-27 Şubat 2022 tarihleri arasında Romanya'nın Bükreş kentinde düzenlenen “Romanya Turizm Fuarı” ve 24-25 Şubat 2022 tarihleri arasında Bulgaristan'ın Sofya kentinde düzenlenen “Bulgaristan Turizm Fuarı”'nda Marmaris ve bölgesi tanıtıldı.

Tanıtım çalışmalarına bizzat katılan Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay amacımız turizmde alternatif pazarlar oluşturmak diyerek şunları söyledi; “Turizmde alternatif pazarlar oluşturmak ve 2022 sezonunun iyi geçmesi için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu çerçevede Marmaris heyeti olarak Balkanların en önemli fuarları olan Bulgaristan Turizm Fuarı ve Romanya Turizm Fuarı'na katıldık. Meclis üyelerimiz Ali Kırlı ve Ceyhan Eroğlu ile birlikte yaptığımız görüşmelerde Marmaris'i anlattık. Seyahat acenteleri, havayolu şirketlerinin yetkilileri ile görüşürken çok sayıda TV ve gazete ile röportaj yaparak o ülkelerin vatandaşlarını Marmaris'e davet ettik”