Başkan Oktay basın mensuplarıyla buluştu

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, göreve seçildiği 31 Mart yerel seçimlerinin ardından ilk kez ilçedeki basın mensuplarıyla bir araya geldi. Başkan Mehmet Oktay, sorularını yanıtlamadan önce yaptığı konuşmada, “Biz kampanyamızı huzur üzerine, birliktelik üzerine kurduk. Marmaris'i ortak akılla yöneteceğimizin sözünü verdik. Sözümüzü tutacağız. Eleştirilere açık olacağız, Asla kimseyi ötekileştirmeyecek ve ayrıştırmayacağız. Bu anlayış çerçevesinde görevimizi yerine getirmeye çalışacağız.” Dedi. Başkan Oktay daha sonra hanutçulukla mücadele konusunda yöneltilen soruya şöyle karşılık verdi: “İlçemizdeki misafirlerimizi rahatsız edecek her türlü davranışla mücadele edeceğiz. Bu kapsamda hanutçuluğa da sala taviz vermeyeceğiz. İlçedeki diğer kurum ve kuruluşlar ile sivil toplum örgütleriyle de bu konuda işbirliği yapacağız. Tekrar ediyorum, çok kararlıyız, misafirlerimizi rahatsız edecek her türlü gelişme ve davranışa asla taviz vermeyeceğiz.” İlçenin alt, üst yapısı ile sosyal, sportif ve sanatsal faaliyetlerine ilişkin sorularını da yanıtlayan Başkan Oktay, daha sonra Belediye'nin birim amirlerini tanıttı. Belediye yönetimi ile medya mensuplarının buluşması hatıra fotoğrafı çektirilmesiyle son buldu.