Başkan Oktay: "Biz büyük bir aileyiz"

Marmaris Belediyesi'nin 4 yıllık çalışmalarıyla ilgili düzenlenen sunumda Belediye personeline seslenen Başkan Mehmet Oktay, “Biz büyük bir aileyiz. Hep birlikte, birbirimize güvenerek, birbirimizden destek alarak Marmaris için çok önemli işlere imza attık” dedi.

Marmaris Belediyesi'nin 4 yıllık hizmet dönemiyle ilgili personele yönelik bir toplantı düzenlendi. Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay'ın da katıldığı personel bilgilendirme toplantısına Başkan Yardımcıları İhsan Öztürk, Burak Demirtaş, müdürler ve tüm birim çalışanları hazır bulundu. Belediye Başkanı Yardımcısı Ali Zağlı'nın birimlerim çalışmalarıyla ilgili yaptığı sunum ve 4 yılın anlatıldığı filmin gösterilmesinin ardından Belediye Başkanı Mehmet Oktay kürsüye çıktı.

4 yıl boyunca pandemi, yangın, sel, deprem gibi birçok zorluğa hep birlikte göğüs gerdiklerini söyleyen Oktay, “Biz büyük bir aileyiz. Hep birlikte, birbirimize güvenerek, birbirimizden destek alarak Marmaris için çok önemli işlere imza attık. Hiçbir ilçenin başına gelmeyen afetlerin altından hep birlikte kalktık. Karşılaştığımız zorluklara rağmen çok hızlı karar alıp hareket ettik. Her platformda dile getirdiğim gibi bu başarıda en büyük emek sizlerin” diye konuştu.

“Göreve geldiğim ilk gün de söylemiştim. Her şartta çalışanın, emekçinin yanındayız demiştim. Bu sözümüzden asla vazgeçmedim. Sizlerin yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz” diyen Oktay, “Marmaris'imiz için alın teri döken her birinizin emeğine, yüreğine, alın terine sağlık. Hepinizi kendi adıma bir kez daha tebrik ve hepinize teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.