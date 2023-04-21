Başkan Oktay, büyükleri unutmadı

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, Ramazan Bayramı dolayısıyla Hisarönü Mahallesi'nde yaşayan vatandaşları ziyaret etti. 87 yaşındaki Fatma Şahin, 69 yaşındaki Sultan Tok ve 82 yaşındaki Ali Çetin'i evinde ziyaret eden Oktay, aileleri ve mahalle sakinleriyle sohbet etti.

Bayramların en vazgeçilmez güzelliklerinden birinin de büyükleri ziyaret etmek olduğunu vurgulayan Başkan Oktay; “Fatma Şahin, Sultan Tok teyzelerimizi ve Ali Çetin amcamızı ziyaret ederek ellerini öpüp bayramlarını kutladık. Onların hayır duasını bizim en büyük gücümüz olmaya devam ediyor. Her zaman onların yanında olmaya, birlik ve beraberlikle yaşamaya devam edeceğiz. Kendilerine ve bizleri ağırlayan kıymetli ailelerine teşekkür ediyor, sevgilerimi ve saygılarımı sunuyorum” diye konuştu.