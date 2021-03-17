Başkan Oktay, Çanakkale Şehitleri'ni andı

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, Çanakkale Zaferi'nin 106. yıldönümü ve 18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Başkan Oktay “Bizler millet olarak imkânsızlıklar içindeyken bile 'Çanakkale Geçilmez' dedirten sağlam bir inancın, sarsılmaz bir ruhun mirasçılarıyız” dedi.

Başkan Oktay mesajının devamında, “Sonuçları itibariyle Dünya tarihinin akışını ve Türk Milletinin kaderini değiştiren Çanakkale Zaferi´nin 106. yıldönümünü kutlamaktayız. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ‘Size taarruzu değil, ölmeyi emrediyorum' sözlerinin vücut bulduğu bu zafer, Türk milletinin istiklali uğruna nelerini feda edebileceğinin en bariz göstergesidir. Hiçbir zaman geri dönmeyi düşünmeyen, düşmanı bile kendisine hayran bırakacak kadar asil bir davranış sergileyen kahraman ecdadımız, elde ettikleri bu zafer ile milletimizin hatta coğrafyanın kaderini değiştirmiştir.18 Mart 1915, Türk tarihinde bir askeri ve siyasi başarı olmaktan öte; inanç, azim ve yiğitlikle örülmüş bir destanın yaradılış tarihidir. Bu zafer başarılarla dolup taşan Türk kahramanlık tarihinin en gurur verici ve en parlak sayfalarından biridir. Bizler millet olarak imkansızlıklar içindeyken bile 'Çanakkale Geçilmez' dedirten sağlam bir inancın, sarsılmaz bir ruhun mirasçılarıyız. Aydınlık geleceğimizin teminatı dün olduğu gibi bugün de bu ruhtur, bu inançtır. Bu yüzden Çanakkale Zaferi, sadece geçmişimizin bir aziz hatırası olarak değil, geleceğe yürüyüşümüzün de en güçlü ilham kaynaklarından biri olmaya devam edecektir. Bizlere manevi miras olarak yalnızca “akıl ve bilim“ bırakan, demokratik ve laik Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü, 106 yıl önce Çanakkale'den sonsuzluğa uğurlanan 250 bin kahramanımızı, vatanın bölünmez bütünlüğü ve Türk milletinin güvenliği için hayatlarını feda etmekten çekinmeyen tüm şehitlerimizi rahmet, gazilerimizi ise minnetle anıyor, aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyorum” açıklamasında bulundu.