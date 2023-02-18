Başkan Oktay engelli depremzedelerle buluştu

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, deprem bölgesinden gelen engelli vatandaşlar ve aileleri ile bir araya geldi. Oktay, “İlçemizdeki engelli vatandaşlarımıza olduğu gibi sizler için de elimizden geleni yapmaya hazırız” dedi. Çamlı'daki bir otelde kalan kalan engelliler ve aileleri zabıta ekiplerinin araçlarıyla Marmaris merkezdeki Engelli ve Aileleri Birliği Derneği'ne getirildi. Dernek Başkanı Tulgay Hasar ve dernek üyeleriyle bir araya gelen depremzede misafirleri Belediye Başkanı Mehmet Oktay da ziyaret etti. Deprem ve sonrasında yaşadıklarını anlatan aileleri ve engelli bireyleri dinleyen Oktay, çocuklarla da özel olarak ilgilendi.

Oktay, “Zor günler yaşıyoruz ama bir olarak, birlikte olarak bu günlere dayanacağız. Marmaris Belediyesi olarak ilk andan itibaren tüm gücümüzle deprem bölgesinde oldu. İlçemize çok sayıda insanımız geldi. Hepiniz bizim misafirimizsiniz. Marmaris Belediye olarak ilçemizde yaşayan engelli hemşehrilerimize olduğu gibi sizlere de elimizden gelen desteği vereceğiz” diye konuştu.