Başkan Oktay gazetecileri unutmadı

Hepinize teşekkür ediyorum” dedi.

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla ilçede görev yapan basın mensupları ile bir araya geldi. Gazetecileri kahvaltıda ağırlayan Belediye Başkanı Oktay, gazeteciliğin toplum için çok önemli bir görevi yerine getirdiğini belirterek, “Biliyoruz ki zor şartlarda görev yapıyorsunuz. Bizler elimizden geldiği oranda sizlerin olmaya özen gösteriyoruz. Yapılan çalışmalarda, etkinliklerde her zaman bizim sesimiz oldunuz, bizim halkımıza ulaşmamıza vesile oldunuz. Bu anlamda ben hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Marmaris'te tüm yaşadığımız hiçbirimizin elinde olmayan nedenlerden kaynaklı olumsuzluklara rağmen genel olarak birlikteliği yakaladığımızı söyleyebilirim. Bizler yerel yönetimler olarak eleştirilere her zaman açık olduk. Bundan sonra da idare anlayışımız bu şekilde olacaktır” diye konuştu.

“Güzel işlere imza atacağız”

Marmaris'in son yıllarda birçok olumsuz durumlara maruz kaldığını belirten Oktay, “Marmaris'e dair umutlarımız daha da yüksek. 2023 yaz sezonuyla ilgili gelen bilgiler oldukça olumlu yönde. Güzel bir sezon bizi bekliyor. Bu ay içinde yeni belediye binasının inşaatına başlanacağını ve 1 yıl içinde tamamlamayı öngördüklerini ifade eden Oktay, “Hem yeraltı otoparkı hem de kongre merkeziyle ilgili ihale sürecine başladık. Turunç, Selimiye çok amaçlı salonların yapımı devam ediyor. Birçok farklı alanda yol çalışmalarımız ve Çetibeli'nde meydan çalışması sürüyor. Yakın zamanda Çamlı'da bir spor salonuna başlayacağız. Güzel işlere hep birlikte imza atacağız” diye konuştu. Sohbet havasında geçen kahvaltının sonunda toplu halde fotoğraf çektirildi.