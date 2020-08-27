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Başkan Oktay, “Geleceğimizi çöpe atmayalım”

Marmaris Belediyesi temizlik ekipleri, ilçenin her noktasını tertemiz etmeye devam ediyor.

Temizlik konusunda vatandaşları duyarlı olmaya davet eden Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay ise “Üzülerek söylüyorum ki; ortak kullanım alanları çokça kirletiliyor. Bu güzel kenti koruyalım, geleceğimizi çöpe atmayalım” ifadesini kullandı.


Marmaris Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, ilçenin her noktasını tertemiz etmeye devam ediyor. Turizmdeki hareketlilikle beraber iş yoğunluğu artan ekipler hem ilçe merkezinde hem de turistik mahallelerde 7/24 esasına göre çalışıyor.


Çöp toplama, sokak yıkaması, konteynerlerin yıkanması ve ilaçlanması gibi işlemleri gerçekleştiren ekipler öte yandan sahiller, plajlar, koylar, orman, seyir tepeleri ve yol kenarlarına atılan atıkları da temizliyor. Camiler, parklar, pazar yerleri gibi toplu kullanım alanları da dezenfekte eden ekiplerin çalışmaları aralıksız devam edecek.


Temizlik konusunda vatandaşları da duyarlı olmaya davet eden Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, “Elbette ki temizlik bizim en büyük görevimiz. Ancak üzülerek söylüyorum ki; ortak kullanım alanları çokça kirletiliyor. Marmaris hepimizin, bu güzel kenti koruyalım, geleceğimizi çöpe atmayalım” ifadesini kullandı.

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