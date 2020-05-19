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Başkan Oktay, gençlerle sosyal medyada bir araya geldi

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay gençlerle sosyal medyada bir araya geldi.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay gençlerle sosyal medyada bir araya geldi.


İnstagram canlı yayınında gençlerin sorularını yanıtlayan Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, gençlere uzun uzun sohbet etti. Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaisinin önemli bir kısmını gençlere ayıran Başkan Oktay, Korona virüs tehdidinin sona ermesinin ardından gençlere büyük bir konser düzenleme sözü verdi.

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