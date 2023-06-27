Başkan Oktay, hastaları yalnız bırakmadı

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay her dini bayramda olduğu gibi bu Kurban Bayramı'nda da arife günü mezarlık ve hastanelere gerçekleştirdiği ziyaretleri sürdürdü. İlk olarak Şehir Mezarlığı'nda merhum belediye başkanlarını mezarları başında anan Oktay, ardından hastanelerde tedavi gören vatandaşları ziyaret etti.

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, Kurban bayramı dolayısıyla mezarlık ve hastane ziyaretinde bulundu. Oktay, Arife gününde ilk olarak Marmaris'in vefat etmiş eski belediye başkanlarının mezarlarını ziyaret etti. Ziyaretlere Başkan Yardımcıları İhsan Öztürk, Burak Demirtaş ve CHP İlçe Başkanı Zekican Balcı da eşlik etti. Merhum başkanları mezarları başında anan Oktay, geçmişte Marmaris'e hizmet vermiş belediye başkanlarının unutulmayacağını kaydetti.

Bayram ziyaretlerini hastanelerle sürdüren Belediye Başkanı Oktay sırasıyla Ahu, Yücelen ve Devlet Hastanesi'nde tedavi gören vatandaşlarla ve sağlık personeliyle bir araya geldi. Bayramı hastanelerde geçirmek zorunda bulunan tüm hastalara acil şifalar dileyen Oktay, hastaların ve refakatçilerinin Kurban Bayramı'nı kutladı. Sağlık çalışanlarına da iyi mesailer dileyen Oktay, emekleri için kendilerine teşekkür etti. Bayramların birlik, beraberlik ve dayanışmanın en üst seviyede yaşandığı günler olduğunu söyleyen Başkan Oktay, “En büyük temennimiz hep birlikte nice sağlıklı, mutlu, huzurlu bayramlar geçirmek. Tüm halkımıza bir kez daha mutlu bayramlar diliyorum” dedi.