Başkan Oktay; “Herkes görevini yerine getirsin”

Marmaris'te etkili olan sağanak yağış yine İçmeler'de sele neden oldu. Bölgede incelemelerde bulunan Belediye Başkanı Mehmet Oktay, önlem alması gereken yetkili kurumlara seslenerek “Lütfen herkes görevini yerine getirsin. Marmaris sahipsiz değil. Siz yapamıyorsanız, bırakın biz yaparız” dedi.

Marmaris'te gece başlayan fırtına ve ardından meydana gelen sağanak yağış sıkıntılara yol açtı. Metrekareye 120 kilograma yakın yağışın düştüğü Marmaris'te iki yıl önce yaşanan yangın nedeniyle orman alanları yok olan İçmeler'de yine su baskınları ve taşkınlar meydana geldi. Yanan ağaçların kesildiği alanlardan gelen tomruklar nedeniyle dere ve kanallarda tıkanmalar yaşanırken; tüm ekiple birlikte sahada olan Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, çok sert açıklamalarda bulundu. Tüm kurumların üst düzey yöneticilerine seslenen Oktay, önlem alınmasını isteyerek “Siz yapamıyorsanız, biz kendimizi bildiğimiz gibi yaparız. Kendi yaşayanlarımızla, yurttaşlarımızla biz bunu yaparız. Yeter ki yapamadığınızı çıkın, açık açık itiraf edin” ifadesini kullandı

“Ekipler geceden teyakkuza geçti”

Marmaris'te gece başlayan fırtınanın ardından sabah saatlerinde başlayan yağmur etkisini artırarak sağanağa döndü. Yaklaşık 3 saat aralıklarla süren sağanak yağmur nedeniyle Marmaris Belediyesi'nin tüm ekipleri teyakkuza geçti. Gece ve sabahın ilk ışıklarına kadar fırtınanın meydana getirdiği olumsuzluklara müdahale edildi. Yola ağaç devrilmesi, kaya parçalarının savrulması, çatılardan malzeme uçması gibi durumların yaşandığı ilçede çok büyük sorun yaşanmazken saat 09.30 sularında başlayan yağmur nedeniyle tüm ekipler sahada canla başla çalışmaya devam etti.

“Tomruklar sıkıntı oluşturdu”

Yağmur özellikle İçmeler'de büyük sıkıntılar meydana getirdi. 2021 yılında yaşanan büyük yangında orman örtüsünü kaybeden mahallede yapılan incelemede yanan ağaçların kesilmesinin ardından kalan tomrukların suyla sürüklenerek dere ve kanalları tıkaması nedeniyle ev ve işyerlerinde su baskınları yaşandı. Marmaris Belediyesi ekipleri diğer kurumların ekipleriyle birlikte sıkıntı yaşanan her noktaya müdahale ederken Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay da çalışanlarla birlikte sahadaydı. Çalışmaları yerinde inceleyen Oktay vatandaşları da ziyaret ederek ev ve işyerlerindeki durumla ilgili bilgi aldı.

“Marmaris bunu hak etmiyor”

İçmeler'in 2021'deki yangının ardından her yoğun yağmurda bu sorunu yaşadığını söyleyen Oktay, çok sert açıklamalarda bulundu. Oktay, “Yaşadığımız büyük yangının ardından 23 Ağustos 2021'de yaptığımız tespitlerde hala daha yapılmayan unsurlar var. Burada tüm kurum personelleri görevlerini canla başla yerine getiriyor. Maalesef ki üst düzey yöneticiler bizim yaptığımız bu tespitleri hala tam olarak yerine getirmemesinden ötürü Marmaris halkı olarak bu olumsuzluklara maruz kalıyoruz. İçmeler belediye binasının önündeki istinat duvarını daha önce söylediğimiz halde eksik bırakıldığı için orada olumsuzluklar meydana geldi. Ormanın içerisinde kalan tomruklarla ilgili daha önce de gündeme getirdiğimiz halde bu tomruklar temizlenmediği için sıkıntıya maruz kalıyoruz. Biz bunların hiçbirini hak etmiyoruz, Marmaris bunu hak etmiyor. Marmaris dışındaki kurumların istisnasız tüm kurumların üst düzey yöneticilerine söylüyorum; lütfen herkes görevini yerine getirsin. Marmaris sahipsiz değil. Siz yapamıyorsanız, biz kendi bildiğimiz gibi yaparız. Kendi yaşayanlarımızla, yurttaşlarımızla biz bunu yaparız. Yeter ki yapamadığınızı çıkın, açık açık itiraf edin” ifadesini kullandı. Oktay, su baskını yaşanan cadde, sokak ve hanelerde temizlik çalışmalarına başlayacaklarını da sözlerine ekledi.